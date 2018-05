Atlus sta pianificando Persona 6

eurogamer

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Dopo il successo di4 e in particolare di5 (con 2.2 milioni di copie vendute nel mondo), non dovrebbe sorprendere nessuno il fatto chestia lavorando a più giochi della serie. Sappiamo già che i giochi spin-off come3: Dancing Moon Night,5: Dancing Star Night eQ2 sono tutti all'orizzonte, ma per la prima volta,ha anche confermato di aver iniziato a lavorare su6.Come riportato suCentral, parlando con PlayStation Dengeki, Kazuhisa Wada diha detto che la compagnia ha già iniziato a lavorare su nuovi giochi di, inclusa una "nuovo titolo numerato". "Stiamo lavorando a un piano a medio-lungo termine, comprese nuove entrate numerate, in modo che i fan possano continuare a godere della seriedopo quest'anno", ha affermato. Read more…