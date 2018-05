Atletica | URAGANO TORTU! Sfiorato il record italiano di Mennea nei 100! Jacobs a 10″08

oasport

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Unsi è abbattuto sul Fontanassa di Savona, un fulmine è scheggiato via sul rettilineo dell’impianto ligure e ha ridestato l’leggera italiana. Una stella capace di scaldare tutti gli appassionati e di farli sognare. Filippo Tortu ha letteralmente riscritto la storia dell’leggera italiana: il 19enne ha corso i 100 metri in uno strepitoso 10.03 (0.7 m/s di vento a favore) nella finale del meeting locale, diventando così il secondo azzurro di tutti i tempi. Alle spalle della leggenda Pietro, capace di volare in 10.01 nell’ormai lontano 1979, c’è questo ragazzo brianzolo di origini sarde che è esploso divinamente nelle ultime due stagioni e che oggi si è definitivamente consacrato dimostrando davvero di poter essere competitivo ai massimi livelli internazionali. L’avvio della stagione che conduce agli Europei di Berlino, ...