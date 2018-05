Atletica | Tortu vola a 10' 03 | trema il record dei 100 di Mennea

Atletica – Filippo Tortu da sogno a Savona : trena il record di Pietro Mennea : Filippo Tortu fa sognare al meeting internazionale di Savona: 10.03 nei 100 metri, il giovane azzurro segna il secondo record di sempre, trema il record di Mennea Filippo Tortu da oggi è il secondo sprinter azzurro di sempre alle spalle del mito Pietro Mennea. Dopo il 10.09 della batteria, il campione europeo under 20 vola nella finale dei 100 metri del meeting internazionale di Savona in uno strepitoso 10.03 (vento +0.7), ad appena 2 centesimi ...

Atletica - Filippo Tortu : “Gara eccezionale - 10.03 mi ha sorpreso! Obiettivo? Gli Europei” : Filippo Tortu non ha quasi parole per l’impresa compiuta oggi pomeriggio a Savona. Il 19enne ha corso i 100 metri in un fantasmagorico 10.03, portandosi a due centesimi dal record della leggenda Pietro Mennea. Il brianzolo, ora diventato il secondo italiano più veloce di tutti i tempi, è incredulo per quanto realizzato al Fontanassa come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “È stata una gara eccezionale. ...

Atletica - Filippo Tortu riscrive la storia : 10.03 - secondo italiano all-time. Pietro Mennea nel mirino - tutti gli azzurri sotto i 10.10 : Filippo Tortu ha davvero riscritto la storia dell’Atletica leggera italiana correndo un pazzesco 10.03 sui 100m. Il 19enne ha fatto esplodere il Fontanassa di Savona e ha riscritto tutti i libri e i primati dentro i nostri confini. La sua prestazione, maturata con 0.7 m/s di vento a favore, ha scatenato l’entusiasmo di tutti gli appassionati della Regina degli Sport che non erano abituati a certi crono nella velocità pura. Basta ...

Atletica - URAGANO TORTU! Sfiorato il record italiano di Mennea nei 100! Jacobs a 10?08 - l’Italia torna a sognare! : Un URAGANO si è abbattuto sul Fontanassa di Savona, un fulmine è scheggiato via sul rettilineo dell’impianto ligure e ha ridestato l’Atletica leggera italiana. Una stella capace di scaldare tutti gli appassionati e di farli sognare. Filippo Tortu ha letteralmente riscritto la storia dell’Atletica leggera italiana: il 19enne ha corso i 100 metri in uno strepitoso 10.03 (0.7 m/s di vento a favore) nella finale del meeting locale, ...

Atletica – VII Meeting internazionale di Savona : che record per Tortu - l’azzurro a 8 centesimi da Mennea : Fultimi a Savona: Jacobs 10.04 nel vento, Tortu risponde 10.09 E’ l’atteso giorno della velocità al VII Meeting internazionale di Savona (diretta streaming su www.Atletica.tv). Filippo Tortu e Marcell Jacobs sono due fulmini sul rettilineo azzurro del Fontanassa. Il campione europeo under 20 dei 100 metri nel primo round dei 100 metri (la finale è in programma alle 18.20) sfreccia in 10.09 (vento +1.2), un crono che lo catapulta al ...

Atletica - Filippo Tortu strepitoso 10.09 a Savona! Marcell Jacobs inverosimile 10.04 ma ventoso : Filippo Tortu e Marcell Jacobs si sono letteralmente scatenati nelle batterie dei 100 metri del Meeting di Savona. Sulla velocissima pista ligure i due velocisti italiani hanno piazzato due notevoli prestazioni che esaltano l’Atletica leggera italiana in avvio di una stagione che culminerà con gli Europei di Berlino. Il brianzolo ha corso uno sbalorditivo 10.09 con 1,2 m/s di vento a favore. Il 19enne è diventato il quarto italiano di ...

Atletica – Savona Meeting : in pista Tortu - Jacobs e Howe : Al VII Meeting Internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia vedremo Tortu, Jacobs e Howe Il Progetto Meeting FIDAL fa uno sprint in Liguria. Il gran giorno è mercoledì 23 maggio, quando scatterà l’ora del VII Meeting Internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia. Al Fontanassa fari puntati anche quest’anno sulle gare di velocità e sui 100 metri che schierano il campione europeo under 20 ...

