Atletica | Golden Gala Roma 2018 | data | programma | orario e tv

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Giovedì 31 maggio si disputerà il, quarta tappa della Diamond League dileggera. La grande classica che si disputa allo Stadio Olimpico diregalerà grande spettacolo con tante stelle di lusso i nastri di partenza come ad esempio Mariya Lasitskene, Chris Coleman, Brianna Rollins, Dalilah Muhamad, Sam Kendricks, Sandra Perkovic ma anche italiani di spicco come Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Alessia Trost. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e tutti gli orari del, appuntamento della Diamond League. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDÌ 31 MAGGIO: 17.40 Lancio del disco (femminile) 19.20 Lancio del disco (maschile) 19.30 Salto con l’asta (maschile) 20.03 ...