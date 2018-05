Atletica | Filippo Tortu vince finale 100 metri Meeting Savona | a due centesimi dal

Atletica - Filippo Tortu corre 10.16 al debutto stagionale. Buona prestazione all’esordio verso gli Europei : C’era grande attesa attorno al debutto stagionale di Filippo Tortu e la promessa dell’ Atletica leggera italiana non ha deluso le aspettative della vigilia. Il 19enne brianzolo non gareggiava all’aperto dallo scorso agosto quando disputò la semifinale dei Mondiali sui 200 metri. Oggi a Rieti ha corso i 100 metri in un ottimo 10.16 (con però 1,5 m/s di vento a favore): si tratta del suo secondo miglior tempo, a un solo centesimo ...

Atletica - Filippo Tortu : “Sto bene - non vedo l’ora di gareggiare. Jacobs? Fortissimo - ma non c’è rivalità. Voglio il personale” : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio debutto stagionale: l’appuntamento è per domenica a Rieti dove correrà un 100m. Il velocista non gareggia all’aperto dallo scorso 9 agosto quando disputò la semifinale dei 200m ai Mondiali di Londra, poi soltanto due sgambate sui 60m a Berlino. Il 20enne inizierà dunque dal Guidobaldi la sua marcia di avvicinamento agli Europei e lo stato di forma è dei migliori come ha dichiarato alla ...