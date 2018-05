Atletica | Filippo Tortu | “Gara eccezionale | 10 03 mi ha sorpreso! Obiettivo? Gli Europei”

oasport

: Wow. A Savona. Filippo Tortu corre i 100 metri in 10'09, suo primato personale. Diventa il quarto italiano di sempr… - LiaCapizzi : Wow. A Savona. Filippo Tortu corre i 100 metri in 10'09, suo primato personale. Diventa il quarto italiano di sempr… - FlavioViga : RT @LiaCapizzi: Strepitoso Tortu. Una giornata storica a Savona per lo sprint azzurro. Filippo Tortu si migliora ancora. Dopo il 10'09 in b… - LucSkywalker15 : RT @Eurosport_IT: Soltanto due centesimi!!! ??? Filippo Tortu da urlo: sfiora il record italiano di Pietro Mennea sui 100 metri! ?????? https:… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)non ha quasi parole per l’impresa compiuta oggi pomeriggio a Savona. Il 19enne ha corso i 100 metri in un fantasmagorico 10.03, portandosi a due centesimi dal record della leggenda Pietro Mennea. Il brianzolo, ora diventato il secondo italiano più veloce di tutti i tempi, è incredulo per quanto realizzato al Fontanassa come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “È stata una gara. Il tempo mi ha nettamente sorpreso, specialmente in batteria. Poi lentamente ho preso coscienza dei miei mezzi e mi sono rilassato. L’primario, non scordiamolo, sono gli Europei di agosto“. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA (foto FIDAL/Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter