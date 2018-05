Atalanta | Percassi | “dispiace se il Milan fuori dall’Europa”

calcioweb.eu

: Grande entusiasmo per l’arrivo del Presidente Antonio Percassi che non è voluto mancare al Premio Brembo con tutta… - Atalanta_BC : Grande entusiasmo per l’arrivo del Presidente Antonio Percassi che non è voluto mancare al Premio Brembo con tutta… - quibolgare : QuiBolgare : Atalanta, Percassi: 'dispiacerebbe se Milan fuori ... - trancedesigner : Atalanta, Percassi: “Milan fuori dall'Europa? Non so se essere ... - ItaSportPress (Blog) #ATALANTA… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) “Mi dispiacerebbe se ilperdesse l’opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive”. Antonio, presidente dell’, commenta così il deferimento dell’Uefa a carico dei rossoneri per violazione del fair play finanziario. “Si è conquistato sul campo il 6/o posto e quindi anche il diritto di giocarsi la competizione senza passare dai preliminari”, spiega il n.1 nerazzurro. Di fronte all’ipotesi di subentrare ai rossoneri evitando i preliminari,è netto: “Non so se sarebbe meglio o peggio, bisognerebbe chiedere al mister”. Con Gian Piero Gasperini proprio in serata si comincia a parlare di mercato: “Non so quali giocatori servano e in quali ruoli, lo chiederò a lui che ne sa più di me, ma bisogna fare le cose da. Intanto noto che tra l’U21 e le nazionali giovanili ...