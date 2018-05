Astronomia | osservata la prima pulsar in dettaglio insieme alla stella compagna

Astronomia : stelle “premature” per Alma e Vlt - osservata una delle galassie più antiche e lontane : Si trova ad una distanza di oltre 13 miliardi di anni luce – in direzione della costellazione del Leone – ed è stata scoperta nel 2012 grazie allo sguardo acuto dei telescopi spaziali Hubble e Spitzer, utilizzati dal team del progetto internazionale Clash, di cui fanno parte anche astronomi dell’Inaf. Si tratta di Macs1149-Jd1, una delle galassie più antiche e lontane mai osservate, che torna agli onori della cronaca per un nuovo ...