Astronomia | misurata la reazione che avviene nel cuore delle stelle

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018)per la prima volta, in modo indiretto, cioè in laboratorio, ladi fusione tra due nuclei di carbonio 12 chenele che rappresenta un punto chiave dell’evoluzione stellare. La ricerca è stata realizzata ai Laboratori Nazionali del Sud dell’Infn, pubblicata sulla rivista Nature, è stata possibile grazie ad un ‘cavallo di Troia’, come viene definito, un metodo innovativo per lo studioreazioni stellari ed è stata realizzata utilizzando l’acceleratore Tandem van de Graaf dei LNS. “Abbiamo scoperto –spiega Aurora Tumino, professore ordinario di Fisica Sperimentale presso l’Università Kore di Enna e associata Infn- che il fenomeno si verifica con una frequenza notevolmente più alta di quanto ipotizzato”. La scienziata sottolinea che “i risultati ottenuti rappresentano il punto di ...