ilfattoquotidiano

: Asteroidi, flotta di satelliti per disegnare una Google Maps del Sistema solare - Cascavel47 : Asteroidi, flotta di satelliti per disegnare una Google Maps del Sistema solare - fattoquotidiano : Asteroidi, flotta di satelliti per disegnare una Google Maps del Sistema solare -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Glisono costantemente monitorati e la Nasa tiene d’occhio da tempo Apophis, il gigante che nel 2029 passerà così vicino al nostro pianeta che la forza di gravità terrestre potrebbe deviarne la traiettoria. Nel frattempo la scorsa settimana un asteroide grande come la piramide egiziana di Giza ha ‘sfiorato’ la Terra passando a una distanza che è la metà di quella che separa il nostro pianeta dalla Luna. La riflessione che un giorno potremmo non essere così fortunati preoccupa la Fondazione B612, impegnata nella scoperta dei “near Earth objects” (Neo), cioè gliche attraversano l’orbita terrestre e che potrebbero devastare l’umanità. Non il caso di Oumuamua che è ben lontano dai noi. La Fondazione, che prende il nome dell’asteroide sul quale regna il “Piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupery, ha annunciato lo scorso 10 maggio ...