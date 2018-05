Assisi | al via Birba chi legge Domani la prima giornata di eventi

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : tutti in strada - via! Percorso-orari 11^ tappa Assisi Osimo : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 11^ tappa Assisi-Osimo: percorso e orari di questa ostica frazione sugli Appennini, possibili insidie (oggi 16 maggio)(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:50:00 GMT)

Merkel ad Assisi : perché è stato un viaggio importante : La prima visita della cancelliera tedesca al Sacro Convento per ricevere la Lampada della Pace di Assisi, il riconoscimento che ogni anno i religiosi francescani danno a personalità della politica, ...

Assisi - Guasticchi su Via Lattea : 'Impresa straordinaria' : Lo scrive, in una nota il vice presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Vinicio Guasticchi , Pd, che definisce l'allevamento assisano "di assoluto prestigio, che la scienza certifica con studi e ...

Assisi : Al teatro Lyrick giovedì 19 aprile va in scena un viaggio nella danza spagnola - Assisi - : Sempre in tenera età, accompagna suo padre e l'insegnante José Osuna, Premio Nazionale del teatro, in spettacoli di ogni genere, teatro, opera, zarzuela, concerti, balletti. Terminati gli studi di ...