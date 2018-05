Asia Argento e Lodo Guenzi nuovi giudici di X Factor Ecco l' indiscrezione

Asia Argento e Lodo de Lo Stato Sociale - saranno loro i nuovi giudici di 'X Factor'? - Musica - Spettacoli : Le indiscrezioni giravano già il giorno del Concertone del Primo maggio di Roma , che ha visto per la prima volta Lodo Guenzi , voce portante dei bolognesi Lo Stato Sociale , in veste di presentatore. ...

Asia Argento : 'Lo sapevo da...'. Luc Besson accusato di violenza sessuale : Il nome di un altro grande del cinema finisce nel tritacarne del #MeToo , il movimento di paladine della virtù delle donne dello spettacolo. E' quello di Luc Besson , regista francese esportato a ...

Asia Argento - la scoperta clamorosa di Fulvio Abbate : 'È diventata uguale a Vladimir Luxuria' : Da ribelle e maledetta, l'aspirante attrice ha ormai dato una svolta radicale al suo look, dopo aver abbracciato in toto la battaglia contro le molestie sulle donne nel mondo dello spettacolo. Il ...

Cannes - Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival : 'Stuprata qui quando avevo 22 anni' : La furia di Asia Argento dal palco del Festival di Cannes. Salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice (Samal Yeslyamova di 'Aykà), l'attrice italiana prende il microfono e accusa Harvey Weinstein e lo stesso Festival.--«Nel 1997 - ha detto - fui violentata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Allora avevo 21 anni. Questo Festival era il suo terreno di caccia. Voglio fare una previsione: Weinstein non sarà mai più il ...

Cannes 2018 - Asia Argento a sorpresa sul palco : 'nel 1997 Weinstein mi stuprò qui al Festival' : Colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice.Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in Concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, 'accusati' senza mezzi termini dalla figlia ...

