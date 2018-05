Arsenal-Emery | ora è ufficiale | Sono felice | ho una grande responsabilità

Emery all' Arsenal - annuncio ufficiale : ROMA - Unai Emery è il nuovo allenatore dell' Arsenal . Il tecnico spagnolo prende ufficialmente il posto di Arsene Wenger sulla panchina dei Gunners.. 'Siamo fiduciosi che sia la persona giusta per ...

Emery all'Arsenal : 'Una nuova alba. Una nuova era. Un nuovo capitolo. Benvenuto Unai'. Cosi' l'Arsenal ufficializza via Twitter l'arrivo in panchina di Unai Emery: sara' il 46enne tecnico spagnolo, capace di vincere per ...