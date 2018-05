Appello a Macron | ' Garantire la Tav'

Tav - Appello politici francesi a Macron : 16.08 appello al presidente francese Macron perché "garantisca la dinamica" della Tav Torino-Lione, dinanzi alle "incertezze politiche in Italia". A rivolgerglielo oltre 60 personalità politiche francesi, tra cui deputati. senatori e governatori di regioni. L'appello contenuto in una missiva inviata all'Eliseo è stato coordinato dal Comitato Transalpino per la Torino-Lione presieduto dall'imprenidtore Jacques Gounon.

Siria, Macron e Merkel: appello a distensione Israele-Iran

Macron e Merkel : Appello a distensione Israele-Iran. La Cancelliera : valori europei non scontati : Macron viene premiato per la sua "energica visione di una nuova Europa", come "precursore coraggioso del rinnovamento del sogno europeo". Laudatio di Angela Merkel in onore del collega francese. A margine della manifestazione, l'incontro con Petro Poroschenko in una trilaterale per affrontare la questione ucraina

Macron-Merkel Appello per Israele-Iran : 12.22 Il presidente francese,Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca,Angela Merkel, hanno avuto un colloquio ad Aquisgrana, a margine della trilaterale con l'Ucraina. Secondo quanto riferisce a Parigi una fonte dell'Eliseo, "i due leader hanno espresso preoccupazione dopo i raid israeliani in Siria di questa notte ed hanno lanciato un appello alla distensione".

Il cAppello di Macron sul raid in Siria : "Ho convinto Trump a restare" : "L'operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi ed è stata distrutta la loro capacità di produrre armi chimiche. E da parte loro non c'è stata nessuna vittima". All'indomani dell'attacco in Siria condotto al fianco degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, il presidente Macron rompe il silenzio in un'intervista televisiva andata in onda ieri sera su Bfm-Tv. Nella suggestiva cornice ...