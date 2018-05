Antropologia | a Pistoia la nona edizione di ' Dialoghi sull' uomo'

salerno.irno

: RT @Mauri_Carrara: “Rompere le regole: creatività e cambiamento” è il tema dell'edizione 2018 dei Dialoghi sull'Uomo. Dal 25 al 27 Maggio… - raggimichele3 : RT @Mauri_Carrara: “Rompere le regole: creatività e cambiamento” è il tema dell'edizione 2018 dei Dialoghi sull'Uomo. Dal 25 al 27 Maggio… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Per l'occasione la città disceglierà questi luoghi per lo svolgimento di spettacoli, proiezioni, letture e conferenze. Come ospiti saranno presenti sceneggiatori, accademici ed artisti anche ...