Anticipazioni Una Vita trama puntate dal 28 maggio al 1 giugno 2018 | Mauro rifiuta Teresa!

Una Vita Anticipazioni 24 maggio 2018 : Cayetana confessa le sue colpe a Mauro : Assecondando il consiglio di Teresa, Cayetana si reca in commissariato per rilasciare una confessione.

Una vita Anticipazioni : che succede entro la seconda parte di giugno 2018? : Nella seconda parte di giugno 2018 succederanno tantissime cose nel quartiere di Acacias, dunque riassumiamo le anticipazioni principali della telenovela Una vita: Fernando e Teresa sempre più vicini a Tirso. Nel corso del loro fidanzamento, Fernando Mondragon (Ander Azurmendi) e Teresa Sierra (Alejandra Meco) avranno modo di affezionarsi al piccolo Tirso, un orfanello del collegio Carlota De La Serna; dato che il piccolino avrà alcuni problemi ...

Una Vita Anticipazioni - puntate settimanali dal 28 maggio al 1° giugno 2018 : Eccoci a nuove puntate settimanali relative alle anticipazioni della soap iberica Una Vita che da lunedì 28 maggio a venerdì 1° giugno 2018 mostreranno il ritorno in libertà di Cayetana. La donna, con mille scheletri nell’armadio, ancora una volta l’ha fatta franca e tornerà alle ripicche e strategie malefiche per ottenere vendetta contro chi le ostacolerà la strada. Che dobbiamo attenderci dai prossimi episodi? anticipazioni Una ...

Una Vita Anticipazioni : CAYETANA vuole spiare URSULA : Nei prossimi episodi di Una Vita, CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) inizierà a farsi delle domande sul benessere economico di URSULA (Montserrat Alcoverro): dopo aver innescato un piano che avrà portato alla presunta morte di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), la dark lady si sentirà minacciata dalla presenza della Dicenta nell’organico del Patronato De La Serna e deciderà di utilizzare la criminale Elena Perez Casas (Esther Gimeno) ...

Anticipazioni Il capitano Maria : ci sarà una nuova stagione? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda il capitano Maria [Video]. La serie televisiva con protagonista Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti stasera è arrivata gia' alla fine della prima stagione. Stasera, infatti, su Rai 1 si scoprira' cosa realmente ha visto Luce. La fiction ambientata in Puglia, grazie alla bellissima trama, ha ottenuto un grande successo raggiungendo i sei milioni di telespettatori. Inoltre, nell'attesa dell'ultimo ...

Una Vita Anticipazioni 23 maggio 2018 : Cayetana mente ancora una volta a Teresa : Pur ammettendo di essere tornata in sé, la Dark Lady dirà di aver ritrovato lucidità solo negli ultimi giorni.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 23 e giovedì 24 maggio 2018 : anticipazioni puntata 455 di Una VITA di mercoledì 23 e giovedì 24 maggio 2018: Teresa e Fernando ritrovano Cayetana sulla tomba di Carlota; la Sotelo Ruz sostiene di essere tornata in sé durante i giorni di assenza. Consuelo svela a Felipe il motivo della sua visita: Celia vuole far dichiarare nullo il matrimonio e desidera che Felipe lasci la casa, che in realtà è di proprietà di Consuelo. Elvira cerca senza successo di dissuadere suo padre ...

Una Vita Anticipazioni : LEONOR odia PABLO??? : I telespettatori italiani di Una Vita stanno per assistere al ritorno di Pablo Blasco (Carlos Serrano Clark): una volta che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riuscirà a fargli ottenere l’indulto, il ragazzo si riaffaccerà nel quartiere di Acacias ma non avrà affatto idea di dove si trovi la moglie LEONOR Hidalgo (Alba Brunet), cosa che ovviamente farà andare su tutte le furie la suocera Rosina Rubio (Sandra Marchena). Le ...

Una Vita/ Anticipazioni 22 maggio : Teresa ritrova Cayetana - il ritorno della madre di Celia : Una Vita, Anticipazioni puntata 22 maggio: Teresa e Fernando ritrovano Cayetana che ha ottenuto l'indulto, il ritorno della madre di Celia mette in crisi Felipe.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:06:00 GMT)

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 28 maggio al 1° giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 28 maggio a venerdì 1° giugno 2018: Cayetana va in commissariato a firmare i documenti dell’indulto, accompagnata da Teresa che domanda a Mauro di chiederle di non sposarsi. L’ispettore rifiuta, convinto che con la presenza di Cayetana non potranno mai essere felici. Del Valle vuole andare in pensione e propone Mauro come nuovo commissario. Fabiana torna nel quartiere, dove Ursula ...

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Elvira si deve sposare! : Dalle anticipazioni della soap Una Vita sulle puntate spagnole scopriamo la terribile volontà del Colonnello Valverde che ancora una volta si imporrà sulla figlia. Dopo essere stata riaccompagnata a casa dalla festa di Carnevale, Elvira non solo sarà addolorata per avere perso il suo amore, ma dovrà accettare il volere del padre. Susana sarà l’artefice di pettegolezzi che nuoceranno non poco alla disperata giovane. anticipazioni spagnole ...

Una Vita Anticipazioni 22 maggio 2018 : Teresa ritrova Cayetana sulla tomba di Carlota : In occasione del compleanno di Carlota, Teresa e Fernando ritrovano Cayetana sulla tomba della bambina.

Una vita Anticipazioni : CAYETANA e URSULA di nuovo alleate : La soap di Canale 5 Una vita ci promette nuovi colpi di scena che ci terranno col fiato sospeso: nuove alleanze si formano nel quartiere di Acacias 38 e le anticipazioni contenute in questo post riguardano infatti tre personaggi: CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel), URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) e Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros). Abbiamo visto, nelle attuali puntate della telenovela, una lieta notizia per la dark lady: CAYETANA ha ...