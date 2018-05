Annuncio uscita Days Gone vicino? Sentiamo Sony Bend Studio

Netflix svela la data d'uscita di Tredici 2 con un video- Annuncio : le polaroid sono le nuove cassette? : La seconda stagione della serie, nota anche col titolo originale di 13 Reasons Why, sarà disponibile sul catalogo del servizio di streaming in tutti i paesi in cui è attivo, Italia compresa, a ...

Netflix svela la data d’uscita di Tredici 2 con un video-Annuncio : le polaroid sono le nuove cassette? : Tredici 2 è in arrivo su Netflix, ma a giudicare dal video-annuncio della data d'uscita ai protagonisti non serviranno lettori di cassette stavolta. La seconda stagione della serie, nota anche col titolo originale di 13 Reasons Why, sarà disponibile sul catalogo del servizio di streaming in tutti i paesi in cui è attivo, Italia compresa, a partire da venerdì 18 maggio. La data è stata annunciata con un video teaser, che trovate in calce ...