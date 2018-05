Anniversario strage di Capaci | CNA Sicilia | ' Legalità valore per sviluppo della nostra

Nell'Anniversario della strage di Capaci - la nave della legalità sbarca a Palermo : Mille studenti, provenienti da tutta Italia, protagonisti di questa giornata dedicata agli uomini e alle donne delle scorte, uccisi per proteggere i servitori dello Stato come i giudici Giovanni ...

Nell’Anniversario della strage di Capaci io penso a cos’è la mafia secondo Caterina : Oggi è l’anniversario della strage di Capaci e mentre una nave carica di voglia di legalità e di giovani da Civitavecchia arriva in Sicilia, guardo un’immagine che difficilmente mi toglierò dalla testa. Colori pastello sfumati e tratti decisi, che ricordano le tre scimmiette sagge, simbolo di omertà e indifferenza. L’autore non è un artista affermato né un cartoonist quotato, no. Guardo ancora quest’opera, che come ...

Manchester - strage di ragazzini al concerto Ariana Grande/ L’Anniversario : bellezza nel cuore degli innocenti : Un anno fa, il 22 maggio 2017, al termine di un concerto di Ariana Grande a Manchester in Inghilterra un kamikaze dell'Isis si fece saltare in aria uccidendo 22 ragazzini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:01:00 GMT)