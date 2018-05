Anniversario morte Giovanni Falcone | 26 anni fa la strage di Capaci

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Da quel 23 maggio 1992 sino ad oggi, Palermo non è più la stessa. È una citta' che si trascina con sé le ferite, il terrore e un po' di speranza. Sono trascorsi ventisei, quando un'esplosione diede origine a quella che verra' sempre da allora come Ladi. In una galleria nell'autostrada che congiunge Palermo a Mazzara del Vallo, furono nascosti cinquecento chilogrammi di tritolo. Il forte scoppio, memorabile per i cittadini che si trovavano vicino al raccordo dell'autostrada di, uccise il magistrato, sua moglie Francesca Morvillo e i poliziotti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Ricostruzione dell'attentato del 23 maggio 1992 A mettere in moto l'interruttore che attivò l'esplosione fuBrusca, l'uomo che assassinò Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito della mafia. L'assassinio VIDEO di...