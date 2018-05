Ancelotti verso il Napoli | stipendio top per l’ex tecnico del Bayern

Sarri tentenna e ADL riceve Ancelotti Carlo : «Lui diverso da come lo raccontano» : Ai bambini bisognerebbe raccontare sempre la verità. "Non dovrai diventare tifoso del Napoli" ha spiegato Carlo Ancelotti ieri mattina a suo nipote, il primogenito di Katia, sua figlia, residente a Milano, dove è arrivato dal Canada per partecipare alla serata dedicata a Pirlo. E invece nel pomeriggio, all'improvviso, ha preso il volo per Roma, è sbarcato a Fiumicino per incontrare Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Tra i due la ...

Nazionale - Roberto Mancini verso la panchina dopo il “no” di Ancelotti : “Contatti con la Figc per la panchina della Nazionale? No, assolutamente, non ne abbiamo mai parlato. Ma un allenatore che riesce ad arrivarci credo debba esserne orgoglioso. Per chi fa il mio mestiere, se un giorno dovesse arrivare questa possibilità, sarebbe una cosa molto bella. Ma rimane tutto qui, perché alla fine non c’è ancora stato niente”. Roberto Mancini commenta così le indiscrezioni secondo cui sarebbe in pole per ricoprire il ruolo ...