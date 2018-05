Ancelotti e il Napoli che verrà | sogni Benzema | Vidal | David Luiz

Napoli-Ancelotti - adesso è realtà : le prime parole da allenatore azzurro : Napoli-Ancelotti, adesso è anche ufficiale. Il club azzurro piazza un colpo clamoroso, Sarri nonostante il percorso straordinario è già alle spalle, l’ex Bayern Monaco può adesso portare il club azzurro ancora più in alto. “Sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia”. Così, Carlo Ancelotti ha commentato anche sul suo profilo Instagram l’accordo per la panchina del Napoli, ...

Napoli - De Laurentiis annuncia Ancelotti : «Benvenuto Carlo» - «Sono veramente felice e onorato» : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Come da tradizione, l'annuncio è arrivato con il tweet di Aurelio De Laurentiis: «Benvenuto Carlo!». Questo il testo...

Napoli - ufficiale Ancelotti allenatore : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli: oggi, ha firmato un contratto di tre anni con il presidente Aurelio De Laurentiis e prenderà il posto di Maurizio Sarri. Sul sito ufficiale del Napoli è stata pubblicata una foto di The post Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli appeared first on Il Post.

Ancelotti è il nuovo tecnico del Napoli : 20.31 "Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l'allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019". E' l'annuncio ufficiale apparso sul sito del club. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico di Reggiolo ha firmato un contratto triennale: definiti in mattinata gli ultimi dettagli,dopo il meeting di ...

Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli - finisce l’era Sarri : i dettagli del contratto : Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del club: l’ex allenatore di Milan e Real Madrid sostituirà Maurizio Sarri Tre anni intensi, di spettacolo, bel gioco e trionfi. Ma senza aver mai centrato il bersaglio grosso: si chiude così, questa sera, l’era di Maurizio Sarri al Napoli. La società partenopea ha infatti ingaggiato ufficialmente Carlo Ancelotti come nuovo allenatore. Il Napoli ha reso ufficiale ...

