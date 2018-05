Ancelotti al Napoli E' tutto fatto | oggi le firme? I dettagli di un' operazione nata 20

Napoli-Ancelotti - la fumata è azzurra : intesa sul contratto - annuncio a giugno : Intesa trovata tra Carlo Ancelotti al Napoli sulla base di un accordo biennale di circa sei milioni di euro a stagione con una opzione per il terzo anno gli avvocati nelle prossime ore dovranno...

Napoli - Ancelotti a un passo da panchina azzurra : pronto un biennale da 6 - 5 milioni : È quasi fatta per Carlo Ancelotti. Dopo il vertice di martedì a Roma con Aurelio De Laurentiis, durato oltre tre ore, l’ex allenatore del Bayern è vicinissimo a firmare per il Napoli. Un’accelerazione improvvisa nella trattativa, che sembra portare verso un biennale, con opzione da 6,5 milioni l’anno per Ancelotti, che da giorni era dato in pole per sostituire il partente Maurizio Sarri. Una proposta che sembrerebbe soddisfare le ...

«Non dovrai diventare tifoso del Napoli» Ancelotti parla del futuro. Con il nipotino : Di solito ai nipotini si racconta la verità. Specie se si tratta di bimbi che interrogano il nonno famoso sui suoi imminenti trasferimenti professionali. «Non dovrai diventare tifoso del Napoli» ha ...

Il Napoli è di Ancelotti : si attende l'annuncio di ADL : L'affare è fatto ma per l'annuncio ufficiale dovrà probabilmente passare qualche giorno. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, dopo il meeting di circa tre ore di ieri che ha fatto sedere ...

Napoli - Ancelotti ‘soppianta’ Sarri : le cifre del contratto offerto dal presidente De Laurentiis : Nel corso della cena svolta ieri nella sede della Filmauro a Roma, Aurelio De Laurentiis ha offerto a Carlo Ancelotti un contratto biennale a 6.5 milioni di euro a stagione Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri è ormai ai titoli di coda, l’incontro avvenuto nella serata di ieri tra Carlo Ancelotti e il presidente del Napoli ha sancito un addio ormai palese, che chiude un ciclo durato solo tre anni. LaPresse/Ciro Sarpa Il ...

Ancelotti al Napoli - è (quasi) fatta : addio Sarri : Quando finisce un ciclo, come quando finisce un amore, gli addii sono sempre dolorosi. Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non si stanno lasciando nel migliore dei modi. Il tecnico ha nicchiato a lungo, non ha voluto saperne di...