Ancelotti al Napoli | è quasi fatta | addio Sarri

Napoli - ecco Ancelotti il vincente : le Champions al Milan - la Decima col Real e... : "Chi mi piacerebbe allenare in una squadra futura? Tra gli italiani dico Insigne". Profetico: ecco una nuova dote di Carlo Ancelotti. Le altre, invece, sono arcinote a tutti: Carletto è un grandissimo ...

Ancelotti verso il Napoli : stipendio top per l’ex tecnico del Bayern : Se ci sarà l'accordo con De Laurentiis diventerà il secondo allenatore più pagato della Serie A dietro ad Allegri. L'articolo Ancelotti verso il Napoli: stipendio top per l’ex tecnico del Bayern è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Carlo Ancelotti ha detto sì al Napoli - il primo rinforzo sarà Suso? I dettagli : Quasi quattro ore di colloquio per sistemare ogni dettaglio e stringersi la mano con la promessa di rivedersi per la firma in calce del contratto. Carlo Ancelotti [VIDEO] ha detto sì a De Laurentiis ed, a meno di clamorosi colpi di scena, siglera' nelle prossime ore un contratto biennale con opzione per il terzo anno come anticipato dal sito ufficiale di Alfredo Pedulla'. Da alcuni giorni si parlava di un concreto interessamento del club ...

