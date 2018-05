Analisi Auditel | La serata di martedì 22 maggio 2018 fra il Capitano Maria e il Generale

blogo

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Laparte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando sulla linea del 25% di share, per poi calare un pochino, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share. Bene la curva nera del Tg La7 (che come un po' tutti i programmi della rete beneficia del clima politico instabile) che scorre sopra la soglia del 5% di share. Molto bene anche la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 10% di share.Testa a testa nell'access time fra le curve di Soliti ignoti e Striscia la notizia che scorrono entrambe fra il 15 ed il 25% di share, con la linea del gioco a premi di Rai1 che è leggermente sopra, mentre quella del Tg satirico di Canale5 chiude in solitaria oltre il 25%. Bene, sempre per il medesimo discorso accennato sopra per il Tg La7, la linea nera di Otto e mezzo che supera di poco la linea del 10% di share.prosegui la ...