Amici | lo strazio di Einar per la morte del padre | il crollo nel giorno del suo compleanno

La dimostrazione autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018 e l’intervento di Fedez a favore di Biondo (video) : La dimostrazione sull'autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018, nella quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. La nuova puntata del serale si apre con un paio di questioni che riguardano il cantante Biondo, al centro di una duplice polemica: da un lato la disapprovazione di Heather Parisi nei suoi confronti, dall'altro l'uso dell'autotune che ancora oggi continua a far discutere. Maria De Filippi chiede l'aiuto del ...

Amici 17 SERALE 2018/ Anticipazioni registrazione 29 marzo : professori in difficoltà - Maria De Filippi risolve : AMICI 17, Anticipazioni registrazione 29 marzo 2018: quali ragazzi accederanno al SERALE? Squadre, commissione esterna e sorprese svelate oggi! (Puntata di sabato 31 marzo)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Amici 17 SERALE 2018/ Anticipazioni registrazione 29 marzo : Laura Pausini ospite speciale del primo serale : AMICI 17, Anticipazioni registrazione 29 marzo 2018: quali ragazzi accederanno al serale? Squadre, commissione esterna e sorprese svelate oggi! (Puntata di sabato 31 marzo)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:14:00 GMT)

Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 31 marzo - registrazione del 29 marzo : concorrenti al serale e commissione esterna : In rete emergono le prime Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 31 marzo, ultimo appuntamento pomeridiano del talent show Mediaset prima dell'attesa fase serale, al via il prossimo 7 aprile. L'ultima puntata pomeridiana di Amici 2018 non verrà trasmessa in diretta a causa dell'avvicinarsi della Santa Pasqua e della necessità di lasciare qualche giorno libero ai concorrenti prima dell'immersione totale nei ritmi del serale. Per questo ...

Amici 17 serale 2018/ Anticipazioni registrazione 29 marzo : squadre - giuria e le sorprese del serale : Amici 17, Anticipazioni registrazione 29 marzo 2018: quali ragazzi accederanno al serale? squadre, commissione esterna e sorprese svelate oggi! (Puntata di sabato 31 marzo)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:01:00 GMT)

Morte Frizzi - l’addio di Rita Dalla Chiesa. Lo strazio Amici e colleghi per l’ultimo saluto a Fabrizio all’ospedale Sant’Andrea. Un dolore immenso che non si può nascondere : La televisione italiana è in lutto: Fabrizio Frizzi è morto. Lo storico conduttore è venuto a mancare per un’emorragia cerebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Lo scorso febbraio aveva compiuto 60 anni. Lascia la moglie Carlotta Mantovan e la piccola Stella di 5 anni. Fabrizio Frizzi aveva avuto un malore a ottobre 2017: ebbe un’ischemia durante la registrazione di una puntata de L’eredità e rimase per diverso tempo ricoverato al Policlinico ...

“Fabrizio…”. Lo strazio di Antonella Clerici per la morte di Frizzi. Colleghi ma soprattutto Amici - quella ‘cosa’ che stavano per fare insieme : Più che Colleghi amici. Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi. Era bello vederli insieme, con quel modo schietto ed a tratti fanciullesco di dire le cose. Sguardi puliti e sorriso sempre sul volto. Antonella continua. La corsa di Fabrizio invece si è fermata. All’improvviso, nel pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Antonella non dimentica. E non potrebbe. Lei che con Frizzi, e l’amico Carlo Conti, avrebbe dovuto condurre la ...