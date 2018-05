Alle Maldive si può dormire nella prima villa sottomarina al mondo 

Vacanze di lusso - resort Alle Maldive : tre location da sogno : alle Maldive si trovano alcune tra le strutture turistiche migliori al mondo , tra palme, acque incontaminate, spiagge di sabbia bianca, ville sul mare, Spa ed ogni altro comfort. Uno dei resort ...

LUCA ONESTINI/ E Ivana Mrazova : il viaggio Alle Maldive e i nuovi progetti (Verissimo) : LUCA ONESTINI oggi a Verissimo: il recente viaggio alle Maldive insieme alla fidanzata Ivana Mrazova e i progetti per il futuro. In estate a Temptation Island Vip?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 03:55:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la luna di miele Alle Maldive : «Tra un anno un figlio e la famiglia» : MILANO ? ?Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere,...

Luca e Ivana bloccati Alle Maldive : la coppia non può tornare in Italia : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora alle Maldive: per un imprevisto saltano tutti gli impegni della coppia Si è prolungata più del dovuto la vacanza di Luca Onestini e Ivana Mrazova alle Maldive. La coppia nata al Grande Fratello Vip non è riuscita a rientrare in Italia dopo aver passato spensierati giorni tra sole […] L'articolo Luca e Ivana bloccati alle Maldive: la coppia non può tornare in Italia proviene da Gossip e Tv.

25 mila atolli - dAlle Maldive alla Polinesia - sono destinati a scomparire in meno di cento anni : Addio atolli corallini, isole basse e sabbiose ricoperte di palme, piccoli paradisi per vacanze selvagge ed extra lusso. Entro il 2100 non esisteranno più, almeno non come le conosciamo adesso. Colpa dell'innalzamento dei mari e del moto ondulatorio che presto supererà le barriere coralline che proteggono 25 mila luoghi da sogno....

Cecilia - Ignazio - Luca e Ivana si evitano Alle Maldive : Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova: alle Maldive nello stesso periodo Giorni di vacanza per Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova. Le due coppie nate durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip si trovano in questo periodo alle Maldive ma starebbero facendo il possibile per evitarsi. A farlo sapere […] L'articolo Cecilia, Ignazio, Luca e Ivana si evitano alle Maldive proviene ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser relax Alle Maldive : Vacanze sotto il sole delle Maldive tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.Di fronte al mare cristallino le curve di Cecilia in bikini sono il vero spettacolo della natura. Questa volta Cecilia e Ignazio sono partiti da soli per qualche giorno di relax lontano da tutti. Comunque attivissimi sui social, i due innamorati mostrano il loro letto con vista mare, sorseggiano cocktail al bar e si incantano davanti agli squaletti che nuotano a due passi ...

Cinque metri sotto l'Oceano Indiano la prima villa subacquea è Alle Maldive : Entro l'anno offrirà ai clienti una soluzione a suo modo unica al mondo. Perché se è vero che altrove, come al Manta Resort dell'isola di Pemba in Tanzania, esiste un bungalow con una piccola stanza ...

Università di Milano-Bicocca : Alle Maldive per studiare i coralli - il viaggio degli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...

Alessia Marcuzzi - extra lusso Alle Maldive : il riposo dopo l'Isola dei Famosi : l'Isola dei Famosi 13 si è conclusa e Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dal lavoro e dai drammi del "canna-gate": la conduttrice si mostra sui social da sola...

In vacanza Alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso per la cura di un familiare : Sono state New York, Honolulu, Parigi, Maldive e Hawaii le destinazioni dei viaggi di una ex dirigente della centrale operativa di emergenza del Trentino, in giorni in cui sarebbe stata, in parte, in ...

Alle Maldive con la 104 : arrestata dirigente : Viaggiava in Honduras, Alle Maldive, nelle Hawaii e in molte altre località turistiche abusando della legge 104 . È finita così agli arresti domiciliari un'infermiera ed ex dirigente responsabile ...

In vacanza Alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso con la 104 : dirigente della Provincia ai domiciliari : Risultava in permesso per la cura di un familiare ma era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi, alle Maldive. Per questo ora una ex dirigente della centrale operativa di emergenza della Provincia di ...

Trento - in vacanza Alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso con la 104 : dirigente della Provincia ai domiciliari : Risultava in permesso per la cura di un familiare ma era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi, alle Maldive. Per questo ora una ex dirigente della centrale operativa di emergenza della Provincia di ...