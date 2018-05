Alle 22 seguite con noi la presentazione di Battlefield V

eurogamer

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Questa sera22 la fitta coltre di dubbi che attanaglia i fan diverrà finalmente diradata grazie allaufficiale diV, attesissimo nuovo capitolo del franchise sviluppato da DICE che tanto bene ha fatto recentemente grazie al successo di1 e in particolare della sua ambientazione.Sulla natura di questo nuovo capitolo si è rumoreggiato parecchio arrivando anche a pensare a un possibile Bad Company 3. A meno di sorprese il gioco sarà ambientato durante la Seconda guerra mondiale come recentemente confermato da un teaser e ci sarà sicuramente spazio per elementi single-player, multiplayer e forse anche per il debutto di una modalità battle royale, esattamente come succederà all'interno di Call of Duty: Black Ops 4.Appuntamento dunque a partire d22:00 in compagnia di Legolastef90 sul nostro canale ufficiale di Twitch, ma anche sulla ...