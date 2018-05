Alle 19 20 Conte incaricato premier La Meloni attacca ancora Salvini

Governo - Mattarella incontra<br>Giuseppe Conte Alle 17 : 30 : "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle annuncia che oggi pomeriggio, finalmente, ci sarà l'incontro tra il Capo dello Stato e il Premier in pectore di MoVimento 5 Stelle e Lega. Difficile pensare che non venga assegnato l'incarico dopo questa convocazione ufficiale. Sarà probabilmente anche la volta buona per ...

Conte al Colle Alle 17.30 per l'incarico. Di Maio : «Inizia la Terza Repubblica» : Giuseppe Conte è stato convocato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: salirà al Quirinale oggi alle 17.30. «Oggi comincia la Terza Repubblica, ve l'avevo...

Mattarella convoca Conte Alle 17.30. Di Maio : «Inizia la Terza Repubblica» : Giuseppe Conte è stato convocato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella : salirà al Quirinale oggi alle 17.30. 'Oggi comincia la Terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso', ha ...

