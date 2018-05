Allarme bomba al Vaticano : evacuata banca : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Allarme bomba in una banca tra via della Concilazione e via San Pio X, a pochi passi da San Pietro, a Roma. A segnalare la presenza dell’ordigno una voce di donna con una telefonata anonima al 112. Sul posto sono rapidamente giunti i Carabinieri con pattuglie del Nucleo radiomobile e della compagnia Roma centro. I militari hanno già evacuato il personale della banca e circoscritto l’area e sono in ...

Roma - Allarme bomba in una banca vicino San Pietro : Roma, allarme bomba in una banca vicino San Pietro , foto Ansa, Roma allarme bomba [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] in una banca vicino San Pietro a Roma . L'allarme è scattato pochi minuti fa per una telefonata anonima, con voce di donna, che annunciava la presenza dei un ordigno ...

Roma : Allarme bomba alla stazione Termini : Roma: dopo intervento Polizia e Carabinieri allarme rientrato Roma – allarme bomba scattato alla stazione Termini di Roma. A far partire l’allarme il rinvenimento di una grossa borsa di colore rosso, la quale al suo interno vi era una luce dello stesso colore lampeggiante. L’accensione era dovuta alla presenza di un lumino a batteria per defunti. A lanciare l’allarme la pattuglia Reparto Termini della Polizia Locale, che ...

'C'è una bomba all'ospedale Cardarelli' - telefonata anonima fa scattare falso Allarme : falso allarme bomba all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo che una telefonata anonima alla sala operativa dei carabinieri aveva segnalato la presenza di una borsa con un ordigno nel padiglione ...

Moschee nei sottoscala - l'Allarme dei cittadini del Vasto : 'Le loro grida rimbombano nel quartiere' : Sono tante le Moschee ed i luoghi di culto non autorizzati nel quartiere del Vasto a Napoli e che da tempo mettono in allarme i residenti. Soprattutto nel corso delle ore mattutine del fine settimana, ...

Roma - Allarme bomba in piazza del Popolo per una valigia davanti alla chiesa : E' scattato un allarme bomba in serata in pieno centro a Roma a causa di una valigia considerata sospetta, appoggiata a terra a lato della chiesa degli artisti. Verso le 21 è stata transennata un'area ...

Allarme bomba in Comune - denunciato un pensionato : E' accusato di aver piazzato un finto pacco bomba al secondo piano di palazzo Spada, il pensionato ternano settantenne, ex dipendente del Comune , denunciato dalla Digos per interruzione di pubblico ...

Allarme bomba nella clinica neurologica del San Martino : L'evento segue un altro fatto di cronaca avvenuto nell'ambito dell'ospedale: questa mattina intorno alle 7.30 ignoti hanno dato fuoco ad un cassonetto situato nei fondi del monoblocco, nel tunnel ...

Bomba sui Mondiali - l'Allarme dall'Argentina : brutte voci su Messi : I Mondiali di Russia si avvicinano, e in Argentina cresce l'ansia per le condizioni di Lionel Messi . Le voci che rimbalzano da fonti vicine alla Seleccion non rassicurano i tifosi argentini. Il ...

Firenze - falso Allarme bomba in stazione : pesanti disagi alla circolazione : Controlli della polizia sono stati effettuati stasera nelle stazioni ferroviarie fiorentine di Santa Maria Novella, Campo di Marte e Rifredi, dopo una telefonata anonima che annunciava una bomba sui ...

Siria : Allarme Oms - 500 intossicati per bombardamento Duma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

T.J. Miller arrestato per un falso Allarme bomba : TJ Miller di Silicon Valley arrestato per aver schiaffeggiato un autista Uber Al termine di una discussione su Donald Trump, TJ Miller ha preso a pizze l'autista di Uber. T.J. Miller, star tv di Silicon Valley e a breve in sala con Deadpool 2, è stato incredibilmente arrestato all'aeroporto LaGuardia di New York con l'accusa di aver volontariamente fornito false informazioni ...

Trump e Macron pronti all'attacco "Bombardamenti entro 72 ore" Allarme Eurocontrol sui voli di linea : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha pubblicato un'allerta su possibili bombardamenti aerei in Siria "entro le prossime 72 ore". Pronta l'escalation militare di Usa e Francia contro Assad Segui su affaritaliani.it