Alitalia | indagine per bancarotta Nel mirino la gestione Ethiad

Prestito Alitalia - l’indagine Ue non ferma la proroga dei termini. Calenda : “Sempre coordinati con Bruxelles” : “Con la Ue abbiamo sempre avuto una interlocuzione, peraltro anche quando abbiamo fissato il tasso di interesse del Prestito ponte, e continuiamo a gestire, come sempre abbiamo fatto, in coordinamento con la Commissione e in particolare con la commissaria Vestager“. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha cercato di gettare acqua sul fuoco dell’indagine di Bruxelles sulla legittimità del denaro pubblico ...

Indagine dell'Europa su Alitalia. "Il prestito può essere aiuto di Stato" : Tempi lunghi per la decisione finale. Giovedì il nuovo decreto sulla vendita Il prestito statale concesso ad Alitalia «potrebbe costituire un aiuto di Stato». Per questo motivo la Commissione europea ...

Alitalia - Ue apre un indagine sul prestito ponte di 900 milioni di euro : Alitalia, Ue apre un indagine sul prestito ponte di 900 milioni di euro “La commissione verificherà ulteriormente se si possa trattare di aiuto di Stato” Continua a leggere

Alitalia - INDAGINE UE/ L’Antitrust mette nel mirino il prestito-ponte da 900 milioni di euro : ALITALIA, l'Ue avvia un'INDAGINE sul prestito ponte da 900 milioni di euro concesso dallo Stato. L'Antitrust vuole verificare che l'operazione non sia aiuto di Stato(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:56:00 GMT)

Alitalia - la Ue apre un'indagine su prestito ponte da 900 milioni - : La Commissione vuole valutare se i soldi prestati dall'Italia costituiscano effettivamente un aiuto di Stato. Il timore di Bruxelles è che si superi la durata massima di 6 mesi prevista per questo ...

Alitalia - Ue apre un indagine sul prestito ponte di 900 milioni di euro : La Commissione Ue ha aperto un'indagine approfondita per valutare se il prestito ponte di 900 milioni di euro, che l'Italia ha concesso ad Alitalia, costituisca un aiuto di Stato. Bruxelles "al ...

Alitalia : Ue apre indagine su prestito : ANSA, - BRUXELLES, 23 APR - La Commissione Ue ha aperto un'indagine approfondita per valutare se il prestito ponte di 900 milioni di euro che l'Italia ha concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di ...

Alitalia - l’Ue apre un’indagine sul prestito ponte concesso dal governo : BRUXELLES - La Commissione europea ha annunciato oggi di avere aperto una indagine approfondita sul prestito da 900 milioni di euro che il governo italiano ha concesso a suo tempo ad...

Alitalia - indagine Ue su prestito ponte : 12.50 La Commissione Europea ha avviato un' indagine approfondita sul prestito ponte da 900 mln di euro concesso dallo Stato all'Alitalia, per valutare se costituisca un aiuto di Stato e verificare che che sia in linea con le norme Ue sugli aiuti alle imprese in difficoltà. Lo riferisce una nota dell'antritrust comunitario pubblicata oggi a Bruxelles "La Commissione ha il dovere di assicurarsi che i prestiti concessi alle compagnie da parte ...

Alitalia : indagine approfondita UE su prestito ponte da 900 mln : Bruxelles, 23 apr. , askanews, La Commissione Europea ha avviato oggi un'indagine approfondita sul prestito ponte da 900 mln di euro concesso dallo Stato all'Alitalia, per valutare se costituisca un ...

Alitalia : Ue apre indagine su prestito ponte da 900mln : Bruxelles ritiene che sia aiuto di Stato illegale, temendo che 'la durata del prestito superi la durata massima di sei mesi prevista dagli orientamenti per i prestiti di salvataggio' - Non c'è pace ...

Alitalia - la Commissione Ue apre un’indagine sul prestito ponte di 900 milioni : La Commissione Ue ha aperto un’indagine approfondita per valutare se il prestito ponte di 900 milioni di euro che l’Italia ha concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di Stato. Bruxelles «al momento è del parere che il prestito statale costituisca un aiuto di Stato», si legge in una nota. Teme che «la durata del prestito, che va da maggio 2017 fin...

Alitalia - la Ue apre indagine su prestito ponte : ROMA - La Commissione Ue ha aperto un'indagine approfondita per valutare se il prestito ponte di 900 milioni di euro che l'Italia ha concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di Stato. Bruxelles 'al ...

Alitalia - Commissione Ue avvia indagine su prestito ponte da 900 milioni : ?La Commissione al momento ritiene che il prestito ponte potrebbe costituire un aiuto di Stato e ha avviato l'indagine per "determinare se il prestito soddisfa le condizioni stabilite dalle linee guida"