Alitalia | gestione Ethiad sotto indagine per bancarotta fraudolenta

Alitalia/ Ipotesi di bancarotta fraudolenta : indagine sulla gestione di Etihad : ALITALIA, inchiesta sulla gestione Etihad con Ipotesi di bancarotta fraudolenta. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo. La Guardia di Finanza nella sede della compagnia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:42:00 GMT)

Alitalia - la Finanza acquisisce documenti sulla vecchia gestione : “Si indaga per bancarotta fraudolenta” : bancarotta fraudolenta per l’Alitalia dell’era Etihad durante la presidenza di Luca Montezemolo. Con questa ipotesi di reato la procura di Civitavecchia ha disposto martedì 22 maggio la perquisizione da parte della Guardia di Finanza della sede Alitalia di Fiumicino. Una mossa che potrebbe avere pesanti strascichi anche per Midco, la holding delle banche e dei soci italiani presieduta all’epoca dall’attuale commissario ...

Alitalia - indagine per bancarotta. Nel mirino la gestione Ethiad : Fiamme Gialle acquisiscono documenti sulla gestione della compagnia araba. Nel mirino numerose operazioni anomale, inclusa la cessione di slot pregiati

Alitalia - la Finanza acquisisce documenti sulla vecchia gestione. “Ipotesi di bancarotta fraudolenta” : La Guardia di Finanza ha acquisito documenti nella sede di Alitalia con un decreto di esibizione emesso dalla Procura di Civitavecchia per varie ipotesi di bancarotta fraudolenta. L’operazione è stata disposta in base alla relazione sulle cause di insolvenza, depositata dai commissari straordinari della compagnia presso il tribunale competente. I documenti acquisiti sono relativi alla gestione precedente all’amministrazione straordinaria, quella ...

Alitalia : Gdf acquisisce documenti su passata gestione : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – La Guardia di Finanza ha proceduto, questa mattina nella sede di Alitalia, all’acquisizione di documenti relativi alla gestione precedente all’amministrazione straordinaria. Secondo quanto si apprende, l’operazione di raccolta delle informazioni è stata disposta sulla base della relazione sulle cause di insolvenza depositata dai commissari straordinari di Alitalia al tribunale competente di ...

Alitalia - il cambio di rotta non interrompe la picchiata dei conti. E la gestione commissariale rischia di costare cifre folli : Alitalia starà pure cambiando rotta, come recita la nuova campagna pubblicitaria della compagnia, ma continua a perdere soldi. L’ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre 2018 con un rosso di 117 milioni. La perdita è dimezzata rispetto allo stesso periodo di un anno fa (-228 milioni), i ricavi sono in crescita (+4%) e in cassa ci sono ancora in cassa 759 dei 900 milioni del prestito ponte erogato dallo Stato. Ma il ...

Alitalia riprende la gestione commerciale del trasporto merci : Teleborsa, - Alitalia da oggi 27 marzo riprende la gestione diretta delle attività commerciali di vendita, distribuzione, revenue management e di supervisione operativa relative al trasporto delle ...