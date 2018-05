Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio - Con Leclerc sulle strade del GP di Monte Carlo - VIDEO

Da Bormio a Monte Carlo - il fascino dell'Alfa Romeo Stelvio Cup : La scorsa settimana è andata in archivio la seconda edizione di "Stelvio CUP", l'esclusivo evento dedicato ai clienti di vetture Alfa Romeo che hanno vissuto l'affascinante esperienza di...

Alfa Romeo Stelvio Ti arriva anche in Australia : Lo Sport Utility Vehicle del Biscione, già lanciato in altri mercati del mondo, nasconde sotto il cofano lo stesso motore della Giulia Veloce , ossia un propulsore turbo benzina 2.0 a 4 cilindri da ...

Alfa Romeo Giulia WTCR : la berlina italiana si veste da corsa [VIDEO] : LP Design ci mostra il processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’ Alfa Romeo Giulia WTCR L’ormai noto LP Design, amante delle belle auto italiane, ha realizzato un nuovo e stupefacente rendering che immagina l’Alfa Romeo Giulia in versione da competizione sviluppata per gareggiare al campionato WTCR, ovvero il campionato del mondo turismo. Al contrario di altri lavori, questa volta LP Design ha deciso di condividere un filmato che ...

“Alfa Romeo Stelvio Cup” : emozioni forti per veri appassionati : Dal Passo dello Stelvio a Monte Carlo, la “Alfa Romeo Stelvio Cup” si conclude dopo aver regalato emozioni agli appassionati Si è conclusa la scorsa settimana la seconda edizione di “Stelvio CUP”, l’esclusivo evento dedicato ai clienti di vetture Alfa Romeo che hanno vissuto l’affascinante esperienza di passare dagli oltre 2.270 metri di altitudine del Passo dello Stelvio – il valico automobilistico più alto ...

Mille Miglia 2018 : la regina è l'Alfa Romeo [FOTO] : Tra questi il bassista dei Coldplay Guy Berryman con il pilota Derek Hill a bordo della 1900 Sport Spider del 1954, Roberto Giolito con David Giudici su un'Alfa Romeo 1750 GS del 1930, e Paolo ...

Mille Miglia 2018 : incredibile trionfo Alfa Romeo [GALLERY] : Straordinario successo alla Mille Miglia per Alfa Romeo, la celebre si conclude con un’auto del Biscione su ogni gradino del podio Nel 1928, il primo successo dell’Alfa Romeo alla Mille Miglia, nel 2018 un’edizione da record con 450 equipaggi in gara e tre Alfa Romeo ai primi tre posti: una conferma del legame indissolubile tra il brand e la più bella competizione automobilistica nel mondo. Alfa Romeo dunque protagonista come ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Alfa Romeo - Le leggendarie sei cilindri del Biscione - FOTO GALLERY : in edicola Youngtimer, il nuovo bimestrale firmato Ruoteclassiche e dedicato ai modelli dagli anni 80 in poi. Protagoniste della prima copertina del magazine sono quattro V6 del Biscione dalle quotazioni accessibili, messe alla frusta in un ricco test con schede tecniche, rilevamenti e pagelle.Le coupé della prova. Tre di loro una (Alfetta) GTV 6 2.5 del 1981, una GTV 3.0 V6 24v del 1996 e una GT 3.2 V6 24v sono equipaggiate con altrettante ...

Alfa Romeo : la Mille Miglia 2018 si conclude con un tris del Biscione : Moceri è l'attuale detentore del titolo di Campione Italiano Grandi Eventi ACI Sport e già vincitore delle più importanti competizioni italiane di regolarità storica: dalla Mille Miglia alla Targa ...

Trionfo Alfa Romeo sui 3 gradini del podio alla 1000 Miglia : La carovana della gara più celebre al mondo ha effettuato oggi un passaggio celebrativo nel centro di Milano e ad Arese - presso il Museo Storico Alfa Romeo - dove si sono svolte alcune prove ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : l'Italia industriale del secolo scorso finisce qui: la scelta di Fca di abbandonare ogni produzione destinata al mass market nel nostro Paese rappresenta una cesura epocale. E questo rappresenta un problema serio per il futuro. Vediamo quale...

A Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1931 il premio Timeless Design : ... "partendo da un Design in linea con le auto del tempo, il Designer Mario Revelli di Beaumont ha ridisegnato la carrozzeria dell'Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport/Revell modificandone le linee originali ...