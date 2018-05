Alex Sandro-Juventus | per ora nessuna offerta e di rinnovo non si parla ancora

Alex Sandro - Mourinho prepara l'offerta : 50 milioni per averlo a Manchester : TORINO - Alex Sandro spinge per volare in Premier League, alla corte di Mourinho . Secondo il Daily Mail, l'esterno della Juventus è agli sgoccioli della sua avventura italiana. Mourinho vuole uno ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro ad un passo dallo United : ecco l'erede : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci delle grosse novità in casa Juventus. Alcuni top player bianconeri, infatti, sono in forte dubbio sul rimanere a Torino. Paulo Dybala, autore di una stagione discontinua, ma comunque di altissimo livello, è seguito da alcuni top club europei (in particolare Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea) e potrebbe decidere di lasciare la Juventus, ...

Juventus - una questione di fasce : con o senza Alex Sandro - servono rinforzi : Lichsteiner e Asamoah sono ai saluti, Alex Sandro può partire, mentre Spinazzola è ko per almeno sei mesi. I bianconeri sono chiamati inevitabilmente a investire nel reparto terzini

Juventus - Alex Sandro al Manchester United : affare da 50 milioni - annuncio dopo l’FA Cup : Juventus, Alex Sandro- La Juventus dice addio ad Alex Sandro. Il terzino brasiliano, come si legge sull’odierna edizione di “La Stampa”, avrebbe già raggiunto un accordo con il Manchester United. Accordo totale anche tra il club inglese e la Juventus. affare da 50 milioni di euro. Tutto fatto, l’annuncio arriverà dopo la finale di FA […] L'articolo Juventus, Alex Sandro al Manchester United: affare da 50 milioni, ...

Mondiali 2018 - convocati Brasile : fuori Alex Sandro - c'è Douglas Costa : 1 di 2 Successiva RIO DE JANEIRO , Brasile, - Neymar è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati del ct del Brasile Tite per il Mondiale 2018 . L'attaccante del Psg , ai box da febbraio ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Brasile : non c’è Alex Sandro - la stella è Neymar : Ha già le idee chiare Tite, commissario tecnico della nazionale di calcio del Brasile: mentre alcune selezioni stanno annunciando i pre-convocati, per quanto riguarda i verdeoro è già arrivata la lista ufficiale dei 23 calciatori che voleranno ai Mondiali di Russia 2018. Poche sorprese: spicca però l’assenza dell’italiano Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus che nell’ultimo periodo non ha brillato molto sulla fascia ...

Probabili formazioni / Juventus Milan : Alex Sandro vs Suso. Quote e ultime novità live (Coppa Italia) : Probabili formazioni Juventus Milan: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ha ancora qualche ballottaggio aperto, Gattuso ritrova Lucas Biglia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:55:00 GMT)

Alex Sandro nel mirino del Manchester Utd : Non solo Chelsea, c'e' anche il Manchester United di Jose' Mourinho sull'esterno della Juventus, Alex Sandro. Non e' una novita' l'interessamento dei red devils per il brasiliano, ma adesso, secondo ...

Inter-Juve - la moviola della Gazzetta : “rosso a Vecino esagerato - con lo stesso metro andava espulso Barzagli. Pjanic graziato - ostruzioni di Cuadrado e Alex Sandro non fischiate” : Persino la Gazzetta dello Sport, da sempre un giornale vicino alla Juventus dalle cui pagine rosa rimbomba ancora l’eco stonato contro la sacrosanta decisione dell’arbitro Oliver di fischiare il netto rigore provocato da Benatia su Lucas Vázquez al Bernabeu nel ritorno del Quarto di Finale della Champions League, inchioda Daniele Orsato agli errori shock commessi ieri sera a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. Secondo la ...

'Juventus - anche il Psg sulle tracce di Alex Sandro' : PARIGI - anche il Paris Saint Germain si iscrive alla lista di pretendenti di Alex Sandro . Secondo 'Le 10 Sport', dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions col Real Madrid , i dirigenti francesi hanno individuato nella fascia sinistra uno dei problemi da risolvere perché' né Layvin Kurzawa né Yuri ...