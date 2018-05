Al via la nuova era Mancini

Le verità nascoste - al via la nuova serie tv spagnola : Venerdì 25 maggio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, debutta in prima serata Le verità nascoste, una serie tv spagnola di genere thriller-mystery. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco un nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che si appresta ad affrontare la sfida del pubblico generalista italiano. Le verità nascoste, prima puntata venerdì 25 maggio: anticipazioni trama Paula ...

Amici 2018/ Ed. 17 : al via i casting per la nuova edizione in attesa del vincitore : Amici 2018, ed. 17: prima della semifinale, per i ragazzi ancora in gara arriva una sorpresa. La ballerina Lauren Celentano rivive tutte le sue emozioni.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:53:00 GMT)

Milano - Porta Nuova : affari e ritardi. Shuttle e Rasoio : progetti rinviati : affari che si chiudono: il Pavilion. Buchi che restano aperti: i cantieri Unipol. Rilanci e ritardi. Mosaico Porta Nuova, paesaggio a incastro. Cambiano definitivamente i piani per l'Unicredit ...

La nuova vita dell'ex fabbrica : in via Milano dalla siderurgia all'alta moda : La nuova vita dell'ex fabbrica, dalla siderurgia all'alta moda: il destino dei capannoni dell'ex Dall'Era di Brescia è ormai scritto, e tra i tanti progetti spicca sicuramente il recupero di uno ...

Nuova via della seta e il soft power cinese nella sua massima espressione : ... caratterizzato da una lenta ripresa economica, instabilità politica e alto grado di belligeranza sotto il sistema di alleanza USA-NATO. In Italia, ad esempio, Manlio di Stefano - un membro del ...

Mercedes-Benz - Al via in Austria la produzione della nuova Classe G : La Mercedes-Benz ha dato il via alla produzione della nuova generazione della Classe G nello stabilimento Steyr di Graz, in Austria. La fabbrica ha costruito tutte le versioni della G fin dal 1979 (oltre 300.000 unità) e ha completato l' assemblaggio del primo esemplare della nuova serie, una G550 destinata al mercato americano, dotata del V8 4.0 biturbo da 416 CV. G500 e AMG G 63 per cominciare. La gamma europea è per il momento ...

Nuova Audi A6 : la berlina tedesca per viaggi nel futuro [GALLERY] : La Nuova Audi A6 si distingue per la marcata digitalizzazione, il comfort ulteriormente migliorato, la superiore sportività e il design all’insegna dell’eleganza Audi offre i proiettori in tre versioni, la più sofisticata delle quali dotata della tecnologia LED Matrix HD con abbaglianti dinamici ad alta risoluzione. L’equipaggiamento top di gamma include gli indicatori di direzione dinamici; all’apertura e alla chiusura delle portiere, le luci ...

Al via la nuova edizione della rassegna Parco Tittoni a cura di Mondovisione : Spettacoli da vedere seduti, magari meditando sulle amache, tra gli alberi del boschetto magico. Immancabile, il giovedì torna lo storico appuntamento con il Nasty Party , la serata da ballare più ...

FinecoBank : al via la nuova società di gestione del risparmio : Teleborsa, - FinecoBank annuncia che Fineco Asset Management, società di investimento di diritto irlandese, interamente partecipata dalla Banca, ha ricevuto dalla Central Bank of Ireland l'...

Di Maio : voto su contratto - via nuova era : 10.51 Al via, dalle 10 e fino alle 20,il voto online degli iscritti del M5S sul contratto "per il governo di cambiamento" tra il Movimento e la Lega. Lo annuncia Di Maio sul blog delle Stelle, aggiungendo che il Movimento "ha lavorato più di 70 giorni per arrivare fin qui". "Sono felice perché in questo contratto non ci sono solo proposte, non c'è solo un'idea di Paese, non solo le nostre battaglie storiche (...), "ci sono gli italiani", ...

Musolino : “Un Fondaco 4.0 per cogliere opportunità nuova ‘via della Seta’” : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – Un ‘Fondaco 4.0″ a Venezia e Porto Marghera per cogliere le opportunità offerte dalla strategia cinese della nuova Via della Seta e garantire uno sviluppo porto-centrico dello scalo veneziano. è quanto ha annunciato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, partecipando all’evento ‘A Natural Connection for China in ...

