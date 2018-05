Aids | sta bene il primo trapiantato di fegato da donatore hiv-positivo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ad un anno daltrapianto didacon infezione da Hiv in ricevente siero, eseguito all’ospedale Niguarda di Milano dall’équipe diretta da Luciano De Carlis, “il paziente che ha ricevuto l’organo stae conduce una vita normale”. Il punto su questo innovativo intervento è stato fatto durante la decima edizione dell’Italian conference onand Antiviral Research (Icar), in corso a Roma sino a domani, dove sono stati presentati i risultati del follow up ad un anno dal trapianto. “Il paziente ha ricevuto l’organo grazie ad una deroga del Nord Italian Transplant e del Centro nazionale trapianti al regolamento nazionale per la certificazioni degli organi trapiantati, che nel 2017 non contemplava la possibilità di utilizzare organi di donatori con infezione da Hiv”, ha ricordato Massimo Puoti, componente ...