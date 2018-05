Aggressioni ai medici nei pronto soccorso : è emergenza - : Secondo un'indagine della Società italiana di medicina di emergenza e urgenza, dal primo marzo al 30 aprile 2017, in due pronto soccorso su tre si è verificato almeno un attacco a un membro del ...

E' allarme per le Aggressioni ai medici nei Pronto soccorso : Il sovraffollamento, "principale causa di difficoltà fra medici e pazienti, è un problema non solo stagionale ma endemico. Tuttavia resta senza soluzione"

E’ allarme per le Aggressioni ai medici nei Pronto soccorso : E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso Continua a leggere L'articolo E’ allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso proviene da NewsGo.

Medici con il fischietto contro le Aggressioni di pazienti in ospedale : L’esperimento in alcuni strutture: «In un anno aggressioni raddoppiate, così potranno chiamare aiuto». In Italia 10 episodi al giorno. Puglia, Sicilia, Sardegna e Lombardia le regioni più colpite

Sanità - Veneto : fischietti ai medici contro il rischio Aggressioni : fischietti da usare per scongiurare le aggressioni: ne saranno dotati medici, infermieri e personale sanitario dell’Ulss4 ‘Veneto Orientale’ che partecipano al progetto sperimentale dopo che, nel 2017, sono raddoppiate le aggressioni rispetto al 2016, 45 contro 23. Negli ospedali dell’Ulss4 si sono verificate aggressioni verbali, spinte, ma anche schiaffi e pugni, e ad avere la peggio e’ sempre il personale medico e ...

Sanità : Venezia - 200 fischietti per proteggere medici - infermieri da Aggressioni utenza (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In ambienti maggiormente critici il fischietto potrà anche essere appeso al collo mediante un “laccetto” personalizzato e fornito di sgancio rapido di sicurezza per rendendone più facile l’utilizzo da parte dell’operatore. "Le aggressioni aumentano e rispetto al passato i

Sanità : Venezia - 200 fischietti per proteggere medici - infermieri da Aggressioni utenza : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Si va dalle aggressioni verbali alle spinte, dagli schiaffi ai pugni, e ad avere la peggio è sempre il personale medico e sanitario: 23 i casi registrati nel 2016, aumentati a 45 nel 2017. Un trend che si rispecchia purtroppo anche in ambito nazionale quello registrato dall’Ulss4 ‘Veneto orientale”, la quale oggi presenta un progetto sperimentale volto a gestire proprio gli episodi di ...

Roma - Aggressioni a medici e infermieri. Regione : più poliziotti negli ospedali : All'Umberto I il presidio fisso di Polizia è sopravvissuto. Aperto dalle 8 alle 20 come quello del Policlinico di Tor Vergata. Per il resto il quadro dei posti fissi di pubblica sicurezza all'interno ...

Monza - otto casi di Aggressioni a medici e infermieri dell'ospedale San Gerardo : aggressioni all'interno dell'ospedale San Gerardo di Monza sotto la lente di ingrandimento della Procura di Monza. In un anno, infatti, si sarebbero verificate otto aggressioni ai danni di personale ...

Aggressioni ai medici - Silvestro Scotti : «Un copione che si ripete da troppo tempo. E’ ora di scrivere una nuova pagina - la politica deve intervenire : «Ogni aggressione è una storia a sé, una pagina in più nel vergognoso libro che la politica ha scelto di leggere, anziché di scrivere». Così Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli e segretario nazionale Fimmg commenta i nuovi episodi di violenza che vedono coinvolti i medici partenopei. «Mi chiedo – dice Scotti – se vi sia da parte delle Istituzioni preposte un’adeguata valutazione del rischio. Parlo di valutazione perché ...