ADR | al via la Business City del Leonardo da Vinci

Pavia : vendevano abiti firmati contraffatti - pADRe e figlio denunciati : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi mentre vendevano abiti e accessori di grandi marche di moda, risultati contraffatti. Per questo due uomini, padre e figlio, con precedenti di polizia, sono stati denunciati dalla guardia di finanza. E' accaduto a Vigevano, in provincia di Pavia. Le f

GayVillage al via a Testaccio - 15 settimane di musica e cultura : mADRina Ilenia Pastorelli : Quindici settimane di musica, cultura, divertimento e anche impegno per i diritti delle persone Glbt. Dopo 13 anni, il villaggio arcobaleno più famoso d'Italia, lascia l'Eur e torna alle origini, a ...

Hamsik via da Napoli?/ Va in Cina - il pADRe conferma la concreta possibilità dell'addio : Marek Hamsik sembra sempe più vicino a dare l'addio al Napoli. Il padre del centrocampista slovacco, in un'intervista, ha confermato le voci che arrivano dalla Cina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:25:00 GMT)

Viaggi & Turismo - Valtellina a tutta ADRenalina : non solo relax e vacanze in famiglia ma anche svago al cardiopalma : Valtellina, oasi di pace e relax, patria della buona cucina e dello stare in famiglia. Ma non solo. C’è una realtà adrenalinica tutta da scoprire: da Livigno a Madesimo, passando per Bormio, Chiavenna e Morbegno, ci si gode le vacanze con u pizzico d’avventura calati nella natura più intatta, respirando aria di montagna e, perché no, sfidando anche i propri limiti. Downhill e freeride, rafting e hydrospeed, flymotion e parapendio: c’è solo ...

Tragedia viadotto A14 - il mediatore : la vita del pADRe era cambiata 15 mesi fa : 'La morte della madre è stato uno dei fattori che hanno provocato la decisione di Fausto Filippone', dice a Radio Capital lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, che per sette ore ha cercato di ...

Napoli - Hamsik tentato dalla Cina. Il pADRe : 'Al 60% andrà via' : Le possibilità che Marek Hamsik lasci Napoli allettato dalle offerte cinesi aumentano col passare dei giorni. A confermarlo è il padre del centrocampista slovacco, Richard, che al quotidiano slovacco '...

Tragedia Chieti - bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare : forse drogata dal pADRe : Tragedia Chieti, bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare: forse drogata dal padre L’omicida Fausto Filippone ha spiegato al mediatore che era stato colpito da un trauma 15 mesi fa. E ora si indaga su tutta la vita della coppia di Pescara con l’obiettivo di fare chiarezza su una Tragedia che ha ancora molti punti […] L'articolo Tragedia Chieti, bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare: forse drogata dal padre ...

Al via la quarta giornata di "Figli - Famiglia e Scuola : insieme per un lavoro di squADRa" : ... Antonello Tucci, ingegnere, che illustrerà il "Sistema della raccolta differenziata e i suoi risvolti"; Rocco Filippelli, presidente della società sportiva Volley Cosenza, che tratterà dello "Sport ...

Tragedia sulla A14 : pADRe lancia la figlia dal cavalcavia e si getta nel vuoto : Una famiglia distrutta. Prima muore una donna, precipitata dal balcone di casa a Chieti. Poi il marito uccide la figlia di 10 anni e si toglie la vita - Adesso c'è solo il dolore, immenso, dei ...

Orrore a Francavilla - lancia bambina da viadotto dell’A14 e minaccia di buttarsi giù. Stamattina la misteriosa morte della compagna e mADRe della piccola : 1/4 ...

Governo : Salvini - no veti a squADRa che non arriva via fax da Ue : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Siamo pronti a partire. Il nome del premier è un bel nome che soddisfa noi e il M5S”, ha aggiunto Salvini spiegando che non ci saranno anticipazioni, “il nome lo faremo al presidente della Repubblica Mattarella”.“Nessuno dovrà mettere veti su questo o quel cognome. Finalmente c’è una squadra che non arriva via fax da Bruxelles, da Parigi o da Berlino”, ha sottolineato. ...

Padova - a 16 anni costretta a filmare la mADRe mentre fa sesso. Genitori indagati - i tre figli portati via : Padova - costretta a filmare la madre con il telefonino mentre compieva atti sessuali. E obbligata a ripetere la ripresa nel caso in cui le immagini non fossero sufficientemente nitide. È la squallida ...

Violenza - a 16 anni costretta a filmare la mADRe mentre fa sesso. Genitori indagati - i tre figli portati via : PADOVA - costretta a filmare la madre con il telefonino mentre compieva atti sessuali. E obbligata a ripetere la ripresa nel caso in cui le immagini non fossero sufficientemente nitide. È la...