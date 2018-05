Adesso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della rete unica Wind-Tre

OneDrive per Android : Adesso è possibile spostare l’app nella scheda SD : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione ufficiale di OneDrive sviluppata per Android portandola alla versione 5.9. L’aggiornamento introduce alcuni fix di bug e una sola ma importantissima novità che sicuramente farà comodo a tutti coloro che possiedono uno smartphone con uno spazio di archiviazione abbastanza ridotto. Stiamo parlando della possibilità di spostare automaticamente l’applicazione ...

Problemi con iOS 11.3.1? Impossibile il ritorno all’aggiornamento iOS 11.3 da Adesso : Nel corso dell'ultima settimana moltissimi utenti Apple hanno deciso di scaricare il nuovo aggiornamento del sistema operativo iOS 11.3.1, anche perché il pacchetto software consente di superare dei Problemi legati al cambio del display con prodotti non originali. Una questione che riguarda più utenti di quanto si possa immaginare, come ho accennato la scorsa settimana, ma che allo stesso tempo ora non consente più di fare un passo indietro ...