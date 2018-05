Addio ad Alessandro Greco? Rivoluzione in Rai | ecco chi arriverà al suo posto

Rivoluzione nei palinesti Rai - Addio ad Alessandro Greco? Ecco chi arriverà al suo posto : Nonostante gli ottimi risultati ottenuti con Zero e Lode, sembra proprio che non ci sia spazio per Alessandro Greco nella programmazione Rai. Nei nuovi palinsesti, secondo le indiscrezioni, il quiz ...

Roma - si è dimesso l’assessore alle Partecipate Alessandro Gennaro : si tratta dell’ottavo Addio alla giunta Raggi : Alessandro Gennaro si è dimesso. Come lasciato intendere quasi due mesi fa, in concomitanza con l’addio del delegato al Commercio, Adriano Meloni, l’assessore alle Partecipate del Comune di Roma lascia il suo incarico in Campidoglio per “ragioni strettamente personali” e “incompatibilità con altri impegni professionali”. Si tratta dell’ottavo addio alla giunta capitolina in questi quasi 2 anni di mandato, compreso il giudice Raffaele De ...

Addio ad Alessandro - dj 26enne : muore davanti al pubblico durante una festa in discoteca : Il giovane si è sentito male mentre lavorava come animatore e dj in un locale del Catanese dove era in programma una festa di compleanno. Inutili i soccorsi, Alessandro è morto in pochi minuti. Stava mettendo su i dischi più belli e facendo il lavoro che amava tanto: il dj e animatore. Fino a ieri notte, quando un malore ha stroncato e ucciso nel giro di pochi minuti Alessandro Maugeri, di appena 26 anni. Era ancora nel locale di Biancavilla, in ...

VITTORIO TAVIANI È MORTO/ L'Addio al regista di Alessandro Gassman e Aurelio De Laurentiis : VITTORIO TAVIANI è MORTO a 88 anni: Cinema, addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:22:00 GMT)

Alessandro D'Amico e l'Addio ad Alex Migliorini - colpa del sesso? "Non funzionava" : La loro storia è naufragata poco dopo che si sono spenti i riflettori di Uomini e Donne. La...

Uomini e Donne/ Alessandro D'Amico - il trono e l'Addio ad Alex : "A letto non funzionava!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Alessandro D'Amico torna a parlare della rottura con Alex Migliorini e ammette: "A letto tra noi non funzionava!"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Addio all'ambasciatore Alessandro Vattani : Fu una sua felicissima intuizione quella di promuovere la presenza italiana nelle fiere del libro in tutto il mondo quale ulteriore strumento per la diffusione della lingua italiana. Il rilancio ...