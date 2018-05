Addio a Robert Indiana | l' artista di Love

Roberta Vinci : «Addio tennis - bellissimo ma non ne potevo più» : Una vita passata in «completino». E una gran voglia di sbarazzarsi del completino per iniziarne un’altra tutta nuova. Lontana dai campi di erba, terra battuta, cemento: Roberta Vinci, 35 anni, di cui 25 spesi nel tennis, ha vinto su ogni superficie. Ma dopo aver conquistato 10 tornei Wta in singolare, 25 in doppio, tra cui tutti e 4 quelli dello Slam, la storica finale agli US Open 2015 con Flavia Pennetta, arrivata in seguito al successo ...