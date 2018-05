quattroruote

: Accademia ED - Aperte le candidature per il Master Digital Marketing Auto - dinoadduci : Accademia ED - Aperte le candidature per il Master Digital Marketing Auto - CarloDorofatti : [ ACCADEMIA ACOS - MILANO ] Io e Francesca Bonavera siamo lieti di annunciare l'avvio dell'Accademia ACOS a Milano… - VillaggioMaori : Master aziendale in Editoria 7° Edizione - Possibili agevolazioni di pagamento - -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Da oggi è possibile candidarsi alla prima edizione delmotive dellEditoriale Domus. Il corso, che si terrà dal 10 al 28 settembre con frequenza di cinque giorni la settimana, si rivolge a giovani laureati interessati a lavorare nel mondo dellin un campo in forte espansione. Ile, infatti, ha cambiato le nostre vite e le abitudini di acquisto: per questo, è necessario formare delle risorse che siano in grado di supportare i concessionari e le casemobilistiche nei processi di trasformazionee: figure sempre più richieste dal settore come i seo manager, i social media e community manager e iadvertiser.I temi del corso. Ilaffronterà le tematiche delcon un approccio verticale al mondomotive: verranno approfonditi aspetti come la pianificazione e la misurazione delle performance sui media ...