A spasso tra i motorini pronto al furto | denunciato

Nel weekend a spasso nel Viterbese tra prodotti tipici - giardini di sculture e selve impenetrabili : Info: Cilla, 32775555056; Emanuele, 3332399963; A Montalto di Castro, sabato e domenica, Sagra dell'Asparago verde , via Aurelia Tarquinia, , con fiera-mercato, stand gastronomici, spettacoli, ...

“Guarda mamma - c’è un cinghiale ai giardinetti”. Branco a spasso per le aiuole di Roma - tra bambini e cittadini incuriositi : Una famiglia di cinghiali in giro per le aiuole di Roma, nel quartiere Tomba di Nerone,a nord della capitale. Gli animali, arrivati dalla Riserva naturale dell’Insugherata, sono stati avvistati domenica pomeriggio dagli abitanti del quartiere (qualcuno ha anche dato loro da mangiare), mentre grufolavano tra i rifiuti e l’erba mal tenuta del girdinetto Il video è stato filmato e postato su Facebook da Duccio Pedercini L'articolo ...

QMaps - A spasso per la Maremma - tra vini e borghi - VIDEO : QMaps 2018, il volume dedicato ai viaggi in vendita con Quattroruote di maggio, vi propone 100 idee per altrettanti itinerari sulle strade dItalia, da godere in un weekend, oppure diluiti in una settimana di vacanza. Per questa edizione, infatti, abbiamo individuato cinque temi che fanno da filo conduttore. Il primo, quasi inevitabilmente, riguarda i musei e le collezioni di auto e, più in generale, del mondo dei trasporti (moto, ...

Al Bano tra l'affaire Lecciso e la ricerca della nuova Adele : 'The Voice? Uno spasso' : Al Bano Carrisi ha rivelato di essersi separato da Loredana Lecciso a dicembre e dunque ha iniziato l'avventura di "The Voice of Italy" da single. Al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", il leone di ...

Rigopiano : Pasquetta a spasso tra le macerie dell'hotel - ancora una volta - : PESCARA. Gente a spasso tra le macerie, dentro la struttura, nella Spa, con oggetti in mano e pezzi di hotel crollato per la valanga e tomba per 29 persone che attendono giustizia. Il ponte pasquale ...