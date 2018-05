A Conte l’incarico per il governo «Sarò l’avvocato del popolo italiano»

Habemus premier : Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico : Habemus premier. O quasi. Si chiama Giuseppe Conte, fa il docente di diritto privato, ha 54 anni, un figlio di 10, un profilo Facebook attivo da poche ore, un curriculum finito al centro di alcune polemiche e già due record da premier in pectore. Uno: è stato il primo uomo a salire al Colle per ricevere l’incarico da premier e presentarsi per la prima volta all’uomo che quell’incarico doveva darglielo, il Presidente della ...

Governo - Conte al Quirinale accetta l’incarico con riserva. L’annuncio del segretario generale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato al professor Giuseppe Conte l’incarico di formare il Governo. Conte ha accettato l’incarico con riserva. Lo ha reso noto il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. L'articolo Governo, Conte al Quirinale accetta l’incarico con riserva. L’annuncio del segretario generale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo M5S-Lega - Mattarella vuole garanzie sui nomi di Conte e Savona. Slitta ancora l’incarico : Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l’incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che sarebbe dovuta arrivare oggi, verosimilmente slitterà. Si attendono anche le spiegazioni che fornirà Conte sul curriculum “gonfiato”. E poi c’è il problema Savona, sostenitore di posizioni euroscettiche, su cui Salvini ha posto un aut aut che ...

Governo M5S-Lega - Mattarella riflette sui nomi di Conte e Savona. Slitta ancora l’incarico : Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l’incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che sarebbe dovuta arrivare oggi, verosimilmente slitterà. Si attendono anche le spiegazioni che fornirà Conte sul curriculum “gonfiato”. E poi c’è il problema Savona, sostenitore di posizioni euroscettiche, su cui Salvini ha posto un aut aut che ...