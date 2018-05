A 30 anni non vuole lasciare casa | genitori lo trascinano in tribunale | “Voglio 30 giorni”

GIOVanni FALCONE - STRAGE DI CAPACI : 26 anni FA L'ATTENTATO/ La sorella Maria : “Non abbiamo ancora vinto” : GIOVANNI FALCONE, STRAGE di CAPACI: 26 ANNI fa L'ATTENTATO che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:51:00 GMT)

Loredana Lecciso : ecco perché Al Bano Carrisi non l'ha sposata cinque anni fa : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle gossip news che riguardano Al Bano, la cantante americana Romina e Loredana Lecciso. Proprio quest'ultima qualche giorno fa ha deciso di rilasciare una nuova intervista a "Domenica Live", il rotocalco condotto da Barbara D'Urso. L'ex showgirl si è tolta qualche sassolino dalle scarpe tornando a parlare della sua relazione sentimentale col Maestro Carrisi. L'intervista della Lecciso e 'Domenica ...

Philip Roth morto a 85 anni : addio al più grande scrittore che non ha mai vinto il Nobel : Gli accademici di Svezia non lo hanno mai ritenuto all'altezza del premio più prestigioso al Mondo, o forse lui ormai era ritenuto troppo 'classico' o poco esotico per questi tempi. Sicuramente ...

Morta a 20 anni. La rabbia del padre : 'Il fidanzato già fuori - non deve uscire vivo dal carcere' : di Domenico Zurlo Martha Barberini aveva vent'anni quando morì, nel 2011, per una overdose di eroina. A iniettarle la siringa fatale era stato il suo ex fidanzato, Igor De Petris , ritenuto colpevole ...

FRANCAVILLA - LANCIA LA FIGLIA DI 10 anni E SI SUICIDA/ La strana telefonata alla nonna : "Fai venire Ludovica.." : FRANCAVILLA, LANCIA FIGLIA da cavalcavia A14 e SUICIDA: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta della Polizia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:52:00 GMT)

Martha - morta a vent'anni. La rabbia del padre : 'Il fidanzato è già fuori - non deve uscire vivo dal carcere' : Martha Barberini aveva vent'anni quando morì, nel 2011, per una overdose di eroina. A iniettarle la siringa fatale era stato il suo ex fidanzato, Igor De Petris , ritenuto colpevole dal giudice ma di ...

Non è vaccinata : bimba di 7 anni contrae il tetano a Torino. Indagati i genitori per lesioni colpose : Aveva effettivamente contratto il tetano la bimba di 7 anni che lo scorso ottobre a Torino fu ricoverata in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita e fu dimessa solo un mese dopo. La conferma è arrivata dalla consulenza tecnica affidata dalla procura a due specialisti, secondo i quali non ci sono alternative plausibili.I genitori, che non avevano mai provveduto a vaccinare né lei né l'altro figlio, di dieci ...

Anthony Hopkins non vede la figlia da oltre 20 anni : 'Se ho dei nipoti? Non lo so e non mi importa' : 80enne leggenda del cinema britannico, Anthony Hopkins ha avuto tre mogli: Petronella Barker, sua sposa dal 1966 al 1972; Jennifer Lynton, rimasta al suo fianco dal 1973 al 2002; ed infine Stella Arroyave, sua amatissima sposa dal 2003.Da queste tre donne Anthony ha avuto un'unica figlia, Abigail Hopkins, nata nel 1969 ma di fatto cancellata dalla sua vita. Come confessato al DailyMail, infatti, Hopkins non vede Abigail da oltre 20 ...

Rissa al cimitero per l'eredità : 5 denunciati dopo i funerali della nonna di 103 anni : Quando una lite per l'eredità trascende e non ci si cura nemmeno del luogo. Cinque persone sono state denunciate per una Rissa in un cimitero, dopo il funerale di una anziana ultracentenaria deceduta ...

Tredicimila morti sul lavoro in dieci anni - una strage di cui il contratto di governo non si occupa : Non c'è molto da girarci intorno. I numeri di morti e infortuni sul lavoro ci raccontano di una vera e propria emergenza nazionale. Più di 1.000 morti nel 2017 e oltre 220 morti nei primi mesi del 2018, ma aprile e maggio hanno fatto segnare un alto numeri di infortuni anche mortali.In definitiva, negli ultimi 10 anni 13mila morti. Sia chiaro, parliamo di casi di infortuni gravi e mortali denunciati e quindi conosciuti; ma sappiamo ...

BofA : Pil globale in recessione non prima di due anni : Nel frattempo la percentuale dei fund manager che si aspetta un'accelerazione dell'economia quest'anno è scesa ai minimi di febbraoio 2016. Questo nonostante piú dei tre quarti degli intervistati si ...

Mr. T compie 65 anni - 5 cose che non sai su sull’icona anni ’80 : Mr. T ovvero Laurence Tureaud, ovvero una delle icone più famose a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 compie oggi 65 anni. Nella sua carriera ha sventato terribili complotti insieme all’A-Team, tenuto sulle ginocchia Nancy Regan, fatto a botte con Rocky, partecipato al primo Wrestlemania, chiacchierato con Arnold, interpretato sé stesso in cartone animato e mille altre cose che ne hanno consacrato il personaggio. Un sacco di collane d’oro al collo, ...

Giovanni Ciacci a Domenica Live : “Victoria Beckham non sorride mai? Ecco perché” : Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, Giovanni Ciacci è approdato negli studi Mediaset per una ospitata a Domenica Live. E alla conduttrice Barbara D’Urso ha raccontato un gossip ‘succoso’ per gli amanti del genere. Argomento, Victoria e David Beckham, con lei sempre più imbronciata anche in occasioni liete come il matrimonio regale tra Harry e Meghan Markle. La motivazione per Ciacci sarebbe cosa nota, soprattutto ...