Zuckerberg si scusa a parlamento Ue | mai più Cambridge Analytica LIVE

Mark Zuckerberg si scusa davanti al Congresso Usa : "Ho sbagliato" : "Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace". Lo ha detto Mark Zuckerberg davanti alle commissioni Commercio e Giustizia del Senato Usa."Non basta connettere le persone e dar loro voce: bisogna garantire verità e sicurezza. Facebook ...

Facebook - 87 milioni di profili usati da Cambridge Analytica. In Italia sono 214mila. Zuckerberg si scusa di nuovo : un mio errore : Cresce la dimensione dello scandalo Facebook-Analytica, ossia dei profili del social media usati senza consenso dalla società inglese a fini elettorali, dalla Brexit alla campagna di Donald...

