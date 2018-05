tg.la7

: RT @TgLa7: Zuckerberg, bis del mea culpa davanti al Parlamento europeo. 'Lezione imparata' - ml_lidia : RT @TgLa7: Zuckerberg, bis del mea culpa davanti al Parlamento europeo. 'Lezione imparata' - TgLa7 : Zuckerberg, bis del mea culpa davanti al Parlamento europeo. 'Lezione imparata' -

(Di martedì 22 maggio 2018) Di fronte alper lo scandalo di Cambridge Analytica, il Ceo di Facebook si è scusato per gli errori commessi 'non abbiamo fatto abbastanza per evitare che i nostri strumenti ...