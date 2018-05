Zuckerberg all' Europarlamento | ' Scusate per gli errori'

Facebook - Zuckerberg alla Ue 'Mai più un caso Cambridge Analytica'. Tajani 'Proteggeremo le elezioni dalle manipolazioni' : Ma anche ricordato il 'ruolo positivo della sua piattaforma 'nelle elezioni del mondo': 'Aiuta i leader come voi a connettervi in modo diretto con gli elettori - ha spiegato il Ceo - e sono ...

Facebook - Zuckerberg all'Europarlamento/ Video - "mi scuso per errori commessi" - Tajani "democrazia in gioco" : Facebook, Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo: il CEO ha chiesto scusa per gli errori commessi, Antonio Tajani ha sottolineato che c'è "la democrazia in gioco"(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:37:00 GMT)

Zuckerberg all'Europa : 'Scusate per gli errori' : 'Siamo stati lenti a capire interferenze russe nelle elezioni in Usa, non abbiamo avuto subito la visione dei danni che stavano procurando con i nostri strumenti' - ha dichiarato l'inventore di Fb al ...

Facebook - al via l'incontro con Zuckerberg all'Europarlamento : iniziata al Parlamento europeo la riunione della conferenza dei presidenti con il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg a Bruxelles - cosa aspettarsi dall'audizione di oggi : Il fondatore di Facebook sarà ascoltato oggi, in diretta streaming, da Antonio Tajani e i rappresentanti degli otto gruppi politici dell'Europarlamento. L'obiettivo è fare chiarezza sull'uso dei dati ...

Facebook e privacy - Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio : Facebook e privacy, Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio Facebook e privacy, Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio Continua a leggere L'articolo Facebook e privacy, Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio proviene da NewsGo.

Zuckerberg chiarirà all' Europarlamento : 19.42 Il fondatore e Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg ha accettato l'invito del Parlamento europeo per "chiarire le questioni legate all'uso dei dati personali" e interverrà "quanto prima,possibilmente già la settimana prossima". Lo comunica il presidente del Pe,Tajani "I nostri cittadini meritano una spiegazione -dice Tajani-. Apprezzo che Zuckerberg abbia deciso di presentarsi di persona davanti ai rappresentanti di 500 milioni di ...

Da Musk a Zuckerberg - ritratto dei ragazzi «viziati» di Silicon Valley : Ricchi e viziati. A volte petulanti. Talvolta tanto arroganti da cadere in gravi controversie e scandali, personali e di business. Ecco una galleria di volti noti e meno noti, di fortune colossali e a volte di sfortune altrettanto esplosive...

FACEBOOK ANNUNCIA DATING/ L'app per incontri sostituirà Tinder? "Sorpresi dalla tempistica di Zuckerberg" : FACEBOOK sfida Tinder, in arrivo DATING: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:06:00 GMT)

Quali sono le novità di Facebook che Zuckerberg ha annunciato all'F8 : Mark Zuckerberg ha annunciato la rivoluzione di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Oculus. Parlando all'F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley, il fondatore di Facebook ha cercato di spazzare via le ombre gettate sui social network (e in particolare sul suo) dallo scandalo ...

Zuckerberg snobba l'Europarlamento : le 8 lezioni dallo scandalo Cambridge Analytica : Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, ci aveva provato: aveva declinato l'invito a presentarsi davanti al Parlamento europeo per un'audizione come quella già sostenuta davanti al Congresso Usa sullo...

A Zuckerberg è andata meno bene - alla Camera : Le domande dei deputati sono state più incalzanti di quelle dei senatori e spesso il fondatore di Facebook ha dato risposte vaghe ed ambigue The post A Zuckerberg è andata meno bene, alla Camera appeared first on Il Post.

Cambridge Analytica - rimosso il Ceo Tayler. E Zuckerberg in audizione alla Camera Usa : “Violati anche i miei dati” : L’amministratore delegato di Cambridge Analytica, Alexander Tayler, è stato rimosso dal suo incarico. La società di consulenza, accusata di aver ottenuto illegalmente i dati personali di 87 milioni di utenti Facebook, ha annunciato in una nota che Tayler tornerà a dirigere la divisione dati “per focalizzarsi sulle varie inchieste e indagini”. Nelle stesse ore il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg si è sottoposto alle domande dei ...

Zuckerberg alla Camera : “Cambridge Analytica aveva anche i miei dati” : Una delle vittime di Cambridge Analytica è stato proprio Mark Zuckerberg. Il ceo di Facebook lo ha ammesso rispondendo a una domanda dell’audizione davanti alla Commissione Energia e Commercio della Camera, decisamente più aggressiva rispetto a quella al Senato degli Stati Uniti, che lo aveva tenuto cinque ore a rispondere alle domande. I rappresentanti hanno incalzato il fondatore del social network chiedendogli a più riprese, di ...