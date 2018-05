Xiaomi Mi 8 arriverà il 31 maggio e potrebbe avere prezzi super aggressivi

Xiaomi Mi 7 arriverà il 23 maggio secondo quanto suggerisce un poster : Un poster condiviso per vie non ufficiali svelerebbe quella che dovrebbe essere la data di lancio di un dispositivo contraddistinto dal numero 7 che, con ogni probabilità si riferisce al prossimo top di gamma del produttore cinese. secondo quanto emerso dunque Xiaomi Mi 7 dovrebbe essere presentato il prossimo 23 maggio 2018. L'articolo Xiaomi Mi 7 arriverà il 23 maggio secondo quanto suggerisce un poster proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 arriverà entro il 2018 - ecco come funzionerà : Dopo la quotazione alla borsa di New York, avvenuta nel mese di febbraio, Huami fa il p[unto della situazione e parla di Xiaomi Mi Band 3, che arriverà sicuramente nel corso del 2018 , e del quale vi anticipiamo il funzionamento. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 arriverà entro il 2018 , ecco come funzionerà proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriverà presto in Europa a poco più di 200 euro : Secondo Roland Quandt a breve Xiaomi Redmi Note 5 Pro dovebbe arrivare in europa, in una versione internazionale dotata anche del supporto alla bande 4G/LTE per il nostro continente. interessanti i prezzi, anche se superiori a quelli in Cina e India. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriverà presto in europa a poco più di 200 euro proviene da TuttoAndroid.