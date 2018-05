WWE Raw 21-05-18 Risultati e Report

WWE Raw 14-05-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi siamo in Inghilterra, nello 02 Arena di Londra, e stasera scopriremo chi si aggiungerà nei 2 Ladder Match di Money In The Bank. In più, vedremo se Roman Reigns si vendicherà di Jinder Mahal, dopo quanto accaduto la settimana scorsa. Da seguire anche la Open Challenge del campione intercontinentale Seth Rollins. La serata parte con un filmato tra RONDA ROUSEY e LA ...

WWE Raw 7-05-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa di Backlash! Oggi ci troviamo nel Nassau Coliseum Uniondale, in New York, e inizia la strada verso WWE Money In The Bank del 17 Giugno. Chi si qualificherà per i 2 Ladder Match? Inoltre: Roman Reigns, dopo aver sconfitto Samoa Joe, avrà ancora un rematch con Brock Lesnar? Oppure ci saranno nuovi avversari? La serata parte con l’ingresso di KURT ...

WWE Raw 30-04-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo nel Bell Center di Montreal, Canada, e mancano 6 giorni all’appuntamento con Backlash. Greatest Royal Rumble è andato agli archivi, consegnando Braun Strowman come vincitore della rissa reale a 50 uomini: qual è il suo futuro? In più: come verrà risolto la controversia dello Steel Cage Match tra Brock Lesnar e Roman Reigns? Come inizierà il regno da ...

WWE Raw 23-04-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo nello Scottrade Center di Saint Louis, in Missouri, e mancano 3 giorni all’appuntamento con WWE Greatest Royal Rumble. Stasera, tornerà in azione il campione universale Brock Lesnar; ci sarà un faccia a faccia con Roman Reigns, prossimo avversario della bestia nello Steel Cage Match di venerdì sera? Come si svilupperà il nuovo show rosso, ...

WWE Raw 16-4-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo nel XL Center di Hartford, nel Connecticut, ed è arrivato il giorno dello Shake-Up! Tutte le superstar potranno cambiare roster a seconda di come deciderà il computer (il vecchio draft per intenderci). Oltre a ciò, avremo il match di coppia tra Bray Wyatt & Matt Hardy contro i Revival e i vincitori sfideranno il The Bar a Greatest Royal Rumble; da seguire anche ...

WWE Raw 9-4-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa di WrestleMania 34! Ci troviamo sempre a New Orleans, nello Smoothie King Center. Oggi, dopo i fatti dello Showcase of the Immortals, scopriremo chi sarò il nuovo sfidante del campione universale Brock Lesnar e se il piccolo Nicolas resterà ancora campione di coppia insieme a Braun Strowman. Attenzione anche a qualche possibile debutto da NXT! La serata ...

WWE Raw 2-4-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti all’ultima puntata di WWE Monday Night Raw, prima dell’evento più atteso dell’anno: WrestleMania 34! Quest’oggi ci troviamo alla Philips Arena di Atlanta, in Georgia, e mancano solo 6 giorni all’appuntamento dello Showcase of Immortals di New Orleans. Questa sera sapremo le ultime risposte prima di domenica, ovvero se l’Undertaker, nonostante questo silenzio, accetterà la sfida di John ...

WWE Raw 26-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo a Cleveland, Ohio, nella Quicken Loans Arena, e mancano solo 2 settimane all’appuntamento più importante dell’anno: WrestleMania 34. Questa sera avremo il match tra John Cena e Kane e con la domanda che tutti i fan si stanno facendo: l’Undertaker accetterà la sfida del leader della Cenation? Inoltre, chi sarà il partner di Braun Strowman? ...

WWE Raw 19-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a Dallas, in Texas, nell’ American Airlines Center, e mancano 20 giorni all’appuntamento con WrestleMania 34. Stasera tornerà (per davvero) il campione universale Brock Lesnar. Cosa farà Roman Reigns dopo la sospensione da parte di Vince Mcmahon della settimana scorsa? In più avremo la sfida tra la Women’s Champion Alexa Bliss e ...