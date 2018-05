Whatsapp | finalmente disponibili le videochiamate di gruppo | ecco come attivarle

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018) Da oggi è disponibile una funzionalita' attesissima da tutti gli utenti di: la videochiamata di. Si è parlato per molto tempo della possibilita' che esse venissero introdotte, fino alla conferma ufficiale arrivata nel corso della conferenza F8 per gli sviluppatori. Sfortunatamente, ancora pochi dispositivi sono in grado di accogliere la funzionalita', scopriamo insiemefare per attivarla. VIDEO Videochiamata per le chat dirilascia per i primi test Gli sviluppatori della famosa applicazione di messaggistica istantanea hanno deciso, dopo aver perfezionato la funzione per molto tempo, di rilasciarla su alcuni dispositivi selezionati per iniziare i test e scoprire i feedback degli utenti più affezionati. A tal proposito, soltanto ad alcuni Smartphone sara' possibile videochiamare in: per poter attivare la funzione è necessario aver ...